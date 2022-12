Người cao tuổi là nhân tố hòa giải các vụ mâu thuẫn

Tham dự hội nghị có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm đánh giá hầu hết hội viên Hội Người cao tuổi VN là những người có trí tuệ, kinh nghiệm, có bản lĩnh và là lực lượng quan trọng, có uy tín, có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp giữ nước. Hiện tại, cả nước có hơn 650.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở; trên 300.000 người cao tuổi tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở.





Người cao tuổi các cấp đã làm tốt công tác hòa giải các vụ mâu thuẫn, phối hợp tổ chức hòa giải thành công gần 95.000 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia vận động gần 16.000 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng công an gần 200.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giới thiệu và tạo việc làm cho hơn 10.000 người, giúp đỡ gần 90.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp giải quyết có hiệu quả hàng chục ngàn vụ mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân...

Tại hội nghị, Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 cá nhân của Hội Người cao tuổi VN có thành tích xuất sắc; trao bằng khen cho 139 cá nhân là các điển hình tiên tiến người cao tuổi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.