Người cha bán bánh hay nhún nhảy ở góc đường: 'Con đậu đại học là mừng dữ lắm'

Người đàn ông bán bánh dầm mình dưới làn mưa trắng xóa ở ngã tư Quang Trung - Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) là ông Nguyễn Văn Chánh (54 tuổi, ở tỉnh Gia Lai). Bên cạnh là chiếc xe máy cà tàng với một rổ đựng các loại bánh bắp, bánh gấu, nuôi sấy, kẹo đậu phộng...

Hành trình trở lại TP.HCM vì con

Ghé vào lề đường mua ủng hộ vài gói bánh, chúng tôi có dịp ngồi nghe người đàn ông này bộc bạch về cuộc sống. Ông Chánh kể, từ năm 2005 đã vào TP.HCM buôn bán mưu sinh trên đường Cách Mạng Tháng 8. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ông đành trở về quê.

Ông Chánh đội mưa bán bánh ẢNH: TRẦN KHA

Bẵng đi nhiều năm, đầu năm học này, khi cậu con trai út thi đỗ vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ông cùng vợ quyết định khăn gói trở lại thành phố này để vừa đồng hành, vừa kiếm tiền trang trải việc học cho con.

"Nhà tôi có 3 đứa con. Con gái đầu đã lập gia đình và làm kế toán. Đứa thứ hai tốt nghiệp Trường ĐH Quốc gia TP.HCM nay đã đi làm kỹ sư phần mềm. Còn thằng út vừa mới vào năm nhất đại học. Mình làm cha mẹ, thấy con cái chịu khó học hành, đậu đại học là mừng dữ lắm. Giờ ở trọ mỗi tháng tiền nhà, điện nước cũng ngót nghét mấy triệu đồng, các con phụ giúp một phần, còn tôi ráng bươn chải kiếm thêm đồng ra đồng vào để lo cho út ăn học đến nơi đến chốn", ông Chánh tự hào chia sẻ.

Hằng ngày, vợ ông ở phòng trọ chuẩn bị, phân loại bánh do các mối giao đến, còn ông nhận nhiệm vụ mang đi bán. Hôm nào may mắn bán hết từ sớm thì kiếm được một hai trăm ngàn đồng tiền lời, hôm nào mưa gió thì đành chịu ế. Dù vậy, ông Chánh bảo chỉ cần cả nhà được quây quần là niềm hạnh phúc lớn nhất.



Nhún nhảy giữa phố: Vừa thể dục, vừa tìm niềm vui lao động

Trước đây, nhiều người đi đường từng quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông vừa đứng bán bánh vừa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc ở khu vực trung tâm TP.HCM. Một số người qua lại tỏ ra thích thú, song cũng không ít ánh mắt tò mò, thậm chí có người nghĩ ông "không bình thường".

Ông Chánh ngồi bán bánh dưới cơn mưa kéo dài ẢNH: TRẦN KHA

Dù cuộc sống vất vả, người cha bán bánh vẫn giữ cho mình tinh thần thoải mái, vui tươi ẢNH: TRẦN KHA

Nhắc đến chuyện này, ông Chánh bật cười sảng khoái. Ông bộc bạch: "Bác sĩ từng khuyên tôi người hơi mập nên phải vận động nhiều để rèn luyện sức khỏe, tránh bệnh tật. Mình đứng bán cả ngày, nhún nhảy một chút vừa giúp toát mồ hôi, người khỏe khoắn, lại vừa tạo sự vui vẻ, gây chú ý để bà con ghé mua ủng hộ. Ai hiểu thì thương, ai nói ra nói vào tôi cũng không để bụng, miễn là mình lao động chân chính bằng mồ hôi nước mắt của mình".

Mưa kéo dài, người đàn ông bán bánh ấy vẫn kiên nhẫn đứng bên góc phố. Tinh thần lạc quan, chịu thương chịu khó của người cha nghèo khiến buổi chiều mưa dai dẳng như ấm áp hơn.