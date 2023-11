Người cha đặt con tên Tô Yô Ta và định mệnh hãng Toyota: Mong thầy cô chú ý, con thành tài

Đằng sau là câu chuyện thú vị về kỳ vọng của người ba dành cho họ.

Câu chuyện về một gia đình có 3 trong 4 người con có những cái tên độc nhất vô nhị gồm: Tô Yô Ta (33 tuổi), Tô Cô Rô Na (32 tuổi) và Tô Sô Ny (24 tuổi) khiến nhiều người tò mò về ý nghĩa đằng sau những cái tên này.



Mong con sung túc, giỏi giang

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Ta cho biết, hồi trước ba anh làm nghề sửa xe. Vì muốn con cái có cuộc sống sau này sung túc, giỏi giang nên ông quyết định đặt tên con giống tên các kĩ sư của hãng xe Nhật Bản. Ông mong tương lai các con tươi sáng, không phải vất vả như mình.

"Thời đi học, vì có tên lạ tôi thường được thầy cô, bạn bè chú ý. Có lần, khi tên Tô Yô Ta được xướng lên, cả trường ai đều ngạc nhiên và dồn sự chú ý về tôi", anh Ta kể lại.

Anh Tô Yô Ta từng làm việc tại hãng xe Toyota DƯƠNG LAN

Với cái tên đặc biệt, anh Ta cũng gặp đôi chút khó khăn khi làm giấy tờ. Khi đi làm giấy CMND, anh phải làm lại hai lần vì sai tên vì cán bộ đánh máy gõ nhầm thành Tô Yo Ta. Trong bộ gõ tiếng Việt, chữ "Y" và chữ "Ô" không thể viết liền nhau mà phải viết tách ra sau đó xóa dấu cách ở giữa. Sau lần nhầm lẫn đó, khi đi làm bất kỳ giấy tờ quan trọng, anh đều nói trước với họ để tránh sai lệch.

Hiện anh đã chuyển sang kinh doanh ô tô đã qua sử dụng THÁI THANH

Dù gặp tình huống "dở khóc, dở cười" nhưng anh Ta khẳng định không thấy phiền và chưa từng có ý định đổi tên. Ngược lại, khi sở hữu tên khác biệt, anh vẫn được mọi người nhớ đến, ấn tượng bởi cái tên này.

Sau này, đó cũng là điểm nhấn, hỗ trợ anh trong việc làm truyền thông, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Cái biển tên gây "sốt" trên mạng xã hội DƯƠNG LAN

Anh Ta có 3 người em. Em gái thứ hai tên là Tô Cô Rô Na (cái tên lấy ý tưởng từ dòng xe ô tô Toyota Corona). Lúc sinh em gái thứ ba, ba anh bị bệnh nặng nên không thể đặt tên cho con. Mẹ là người đặt tên cho người em gái đó, tên là Tô Kiều Mi.

Đến lượt em trai út, ba anh khỏe lại nên đặt theo hãng điện tử Nhật Bản – Tô Sô Ny.

Chị Tô Cô Rô Na chia sẻ, tương tự như anh và em, chị cũng đôi lần gặp rắc rối khi làm giấy tờ. Chưa kể, nhiều người có hỏi chị có biết tiếng Việt không vì nghĩ chị là người nước ngoài. Sau này, cái tên của chị khiến nhiều người liên tưởng tới dịch Covid-19 thay vì dòng xe ô tô như ý nghĩa ban đầu.

Ám ảnh mùa dịch kinh hoàng, chị quyết định đổi tên trên Facebook, Zalo thành An Na (An trong từ An Khê, Gia Lai – quê chị và Na là tên chị).



Anh chưa bao giờ có ý định sẽ đổi tên DƯƠNG LAN

"Giấy CMND, bảo hiểm tôi đều làm lại 2 – 3 lần vì sai tên. Trong mùa dịch, mọi người nghe đến tên tôi là sợ liền nên ngay thời điểm đó tôi đổi tên tài khoản mạng xã hội để mong bình an và tránh gây sự chú ý. Hơn nữa, dòng xe Toyota Corona không phải ai cũng biết nên ít người hiểu khi mình giải thích", chị Na bộc bạch.

Dù ba đặt tên giống với một hãng xe ô tô nhưng sau này chị Na không theo nghề liên quan đến xe cộ. Hiện chị đang kinh doanh ngành thực phẩm.

Anh Ta chia sẻ về cái tên độc, lạ

Với anh Sô Ny, từ bé đến lớn mọi người đã biết tên anh nên dần dần thấy bình thường, không lấy làm lạ. Hồi đi học, anh là cán bộ lớp nên cũng không sợ đến chuyện bị thầy cô gọi trả bài thường xuyên. Sau này, chuyển qua môi trường làm việc, thời gian đầu nhiều người cũng thắc mắc nhưng mọi người cũng quen với cái tên đó. Hiện anh là một kiến trúc sư.

Anh Sô Ny từng học tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM NVCC

"Nhiều người cứ nghĩ tôi là người nước ngoài nhưng khi kể câu chuyện lúc ba đặt tên cho mấy anh em ai cũng thấy thú vị. Tôi chưa lập gia đình nên chưa nghĩ đến chuyện đặt tên con. Mỗi cái tên đều có những ý nghĩa riêng mà ba mẹ đặt cho nên không nghĩ đến chuyện đổi tên", anh chia sẻ.

Gia đình anh Sô Ny chụp ảnh kỷ niệm trong ngày anh tốt nghiệp đại học NVCC

Ông Tô Văn Kế (57 tuổi) ba anh Ta chia sẻ: "Hồi đó ở trong làng không ai có ý tưởng đặt tên cho các con giống tôi. Vợ cũng không phản đối vì tôi muốn các con có tương lai tốt. Đời tôi đã khổ nên hi vọng các con sẽ khấm khá hơn. Hơn nữa, lúc đi học nhờ có mấy cái tên đó, các con cũng được thầy cô chú ý, từ đó sẽ phải cố gắng học tập, không dám lơ là".

Từng làm nơi trùng với họ tên

Trước khi ra kinh doanh riêng, anh Tô Yô Ta đã từng làm việc ở hãng xe Toyota. Từ nhỏ anh đã được truyền cảm hứng từ ba và thích học môn Vật lý và tìm hiểu kiến thức liên quan đến xe hơi.

Khi cái tên nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, anh không quá bất ngờ. Từ trước đến nay, việc tên anh trùng với tên hàng xe anh từng làm việc cũng khiến mọi người tò mò.

Anh Ta chia sẻ: "Ngày nhỏ, tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ làm việc cho Toyota, đó cũng là động lực để tôi cố gắng hơn. Tuy nhiên không phải vì tên Tô Yô Ta mà sau này tôi bắt buộc phải làm ở đó".

Anh Ta cho rằng, mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng THÁI THANH

Anh biết ơn vì bản thân đã có khoảng thời gian làm việc, học hỏi ở hãng xe Toyota trước khi kinh doanh riêng, đào tạo phát triển nhân lực ngành ô tô như hiện tại.

Theo anh Ta, cái tên cũng chỉ là một cái danh xưng để phân biệt người này với người khác. Vì vậy nếu tên có khác lạ quá cũng không có gì đáng để tự ti, xấu hổ.

"Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, trong công việc phải cố gắng vươn lên bằng thực lực chứ không phải vì cái tên lạ mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ", người đàn ông nói.

Anh Ta đã kết hôn và có hai con gái. Lúc đầu anh cũng có ý định đặt tên lạ cho con là Tô Shi Ba và Tô Sanyo. Tuy nhiên, bà xã không đồng ý và mong con sau này thuận lợi mọi bề, anh để vợ đặt tên bình thường cho hai công chúa.