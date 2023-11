Người chạy xe hết đát chở hàng cồng kềnh phân trần: 'Biết là rất nguy hiểm nhưng...'

Theo chân Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức xử lý xe ba gác chở hàng cồng kềnh, xe mù mờ (không rõ nguồn gốc, cũ nát...), PV Thanh Niên nghe nhiều người vi phạm trình bày lý do phải mưu sinh.

Khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay 11.11, anh H.T.Đ (40 tuổi, ngụ TP.Dĩ An) chạy xe mù được cơi nới, tự chế để chở hàng hóa là các bao xi măng và rác thải xây dựng lưu thông theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đến chợ đầu mối Thủ Đức thì các cán bộ CSGT ra lệnh dừng xe kiểm tra. Thời điểm đó, anh Đ. không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, xe mù không đèn, không kèn, không gương chiếu hậu, không biển số và không xuất trình được giấy tờ xe...

Với lỗi vi phạm này, anh Đ. bị phạt hành chính và tạm giữ xe. Dù biết việc chạy xe "hết đát" và chở hàng cồng kềnh là sai nhưng anh Đ. vẫn không chịu ký biên bản và liên tục xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm bằng 1 chầu cà phê.

"Thôi sếp ơi, em gửi tiền cà phê cho các sếp, các sếp cho em đi đi. Để ý nãy giờ các sếp có phạt ai đâu, có mỗi mình em à", anh Đ. "thương lượng" với tổ công tác.

CSGT giải thích tổ công tác đang thực hiện chuyên đề xử lý xe ba gác, xe mù mờ trên địa bàn… Nếu tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ, không có vi phạm gì thì được đi.

Sau hơn 30 phút, anh Đ. mới đồng ý ký vào biên bản. Anh Đ. cho biết xe này anh mua từ chợ ve chai với giá 700.000 đồng nên không có bất kỳ giấy tờ gì. "Cuộc sống khó khăn cộng với bản thân không có bằng cấp nên tôi mới phải đi làm nghề này để kiếm sống. Dù biết là sai luật, xe cũ kỹ có thể gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng tôi vẫn phải dùng nó để chạy kiếm tiền ăn mỗi ngày. Tôi dự tính chạy xe rồi sau này gom góp thêm để đổi chiếc xe tốt hơn, an toàn hơn nhưng giờ thì bị bắt mất rồi", anh Đ. tâm sự.

Cùng lúc đó, vì chở nhiều ống kim loại dư 1,9 m so với giá đèo hàng nên anh N.Đ.C (ngụ TP.Thủ Đức) bị CSGT thổi phạt. Tại thời điểm xử lý anh C. không xuất trình đủ giấy tờ, xe được đưa về trụ sở công an để xử lý.

Anh C. cho biết việc chở những thanh sắt dài như thế này rất nguy hiểm nên đã ý thức che chắn cho người đi đường dễ nhận biết hơn.

"Thường mình chỉ chất hàng bên phải thôi, khi đi cũng đi chậm và sát vào bên trong đường để xe cộ lưu thông dễ. Mình biết việc chở hàng sắt nhọn trên đường là rất nguy hiểm nhưng công việc mà, bắt buộc mình phải làm thôi. Làm công việc chân tay mình phải chấp nhận nguy hiểm thì mới có tiền mà nuôi sống vợ con", anh C. bộc bạch.

Sau đó anh C. nhờ người nhà mang giấy tờ xe đến và ký vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi chở hàng cồng kềnh.

Mặc dù CSGT TP.HCM đã nhiều lần ra quân xử lý; nhưng đến nay tình trạng xe tự chế, xe kéo, xe ba gác không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chở hàng hóa cồng kềnh vẫn hoạt động nhan nhản ở TP.HCM và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường. NHẬT THỊNH

Trưa 11.11, dọc Quốc lộ 1 (TP.Thủ Đức), đường Hà Huy Giáp (Q.12), đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp)… có thể thấy đủ kiểu xe ba gác, xe máy cũ, xe xích lô, xe tự chế... chở vật liệu xây dựng, những ống sắt dài, tấm tôn sắc bén, quá khổ, cồng kềnh vẫn nhan nhản trên đường khiến nhiều người bị hạn chế tầm nhìn, dễ xảy ra va chạm.

Ở TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do những chiếc xe này gây ra, gây thương vong cho người đi đường. Mới đây ngày 7.11, người phụ nữ chạy xe máy trên đường 3 Tháng 2 (Q.10) va chạm với xe xích lô chở sắt, ngã xuống đường tử vong.

