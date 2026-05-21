Người có chức vụ phải kê khai tài sản nhà đất, vàng, kim cương, cổ phiếu

Mai Hà
21/05/2026 19:50 GMT+7

Từ 1.7, người có chức vụ và vợ, con chưa thành niên sẽ phải kê khai tài sản sở hữu gồm nhà ở, đất; vàng, kim cương, bạch kim; tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản nợ trên 150 triệu đồng...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị, có hiệu lực từ 1.7.

Nghị định này gồm 9 chương, 42 điều quy định chi tiết một số điều của luật Phòng chống tham nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tài sản, thu nhập phải kê khai

Nghị định yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai, vợ (chồng) và con chưa thành niên của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, gồm: quyền sử dụng đất; nhà ở, công trình xây dựng; tài sản khác gắn liền với đất.

Người có chức vụ phải kê khai tài sản nhà đất, vàng, kim cương, cổ phiếu... - Ảnh 1.

Bốc thăm xác minh kê khai tài sản tại Bộ Tư pháp năm 2025 (ảnh minh họa)

ẢNH: BTP

Ngoài ra, phải kê khai vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác mà mỗi loại có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên.

Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam giá trị từ trên 150 triệu đồng.

Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác; tài sản số, tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị mà tổng giá trị từ trên 150 triệu đồng.

Các khoản nợ có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Đồng thời, phải kê khai tài sản và tài khoản ở nước ngoài cũng như tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Nghị định yêu cầu việc kê khai trên môi trường điện tử để bảo đảm thuận lợi cho việc lưu trữ, kiểm soát tài sản, thu nhập khi điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ được đáp ứng.

Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 phải kê khai hằng năm

Theo đó, người giữ chức vụ từ trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên công tác tại các cơ quan nhà nước; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại doanh nghiệp nhà nước ở các vị trí việc làm phụ trách trực tiếp công tác: tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Bản kê khai của người giữ chức vụ phó tổng cục trưởng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan Trung ương được niêm yết tại trụ sở bộ, cơ quan ngang bộ hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp cục, vụ và tương đương trở lên;

Bản kê khai của người giữ chức vụ từ vụ trưởng và tương đương trở xuống được niêm yết tại đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo cấp phòng trở lên trong đơn vị, nơi không tổ chức đơn vị cấp phòng thì tại cuộc họp toàn thể đơn vị. 

Bản kê khai của những người khác được niêm yết tại phòng, ban, đơn vị hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị; nếu biên chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc tổ, đội, nhóm.

Bản kê khai của chủ tịch, phó chủ tịch HĐND tỉnh, UBND cấp tỉnh được niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND hoặc công bố tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc văn phòng HĐND, văn phòng UBND.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh, được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở ngành...

Đề xuất thêm hình thức khiển trách với cán bộ kê khai tài sản không trung thực

Ngoài cảnh cáo và cách chức, Thanh tra Chính phủ đề xuất thêm hình thức khiển trách với cán bộ kê khai tài sản không trung thực, nhằm 'mềm mại' hơn trong công tác xử lý vi phạm.

