Người dân cầu bình an ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ
Video Thời sự

Người dân cầu bình an ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ

Kim Thư - Khang Phúc
03/03/2026 18:22 GMT+7

Theo quan niệm người Việt Nam rằm Tháng Giêng là dịp rằm quan trọng nhất trong năm để có thể mong cầu sự bình an, đủ đầy trong suốt cả năm. Vì vậy cứ vào ngày 15 tháng giêng hàng năm người dân lại tề tựu về các ngôi chùa để hương và gửi gắm những lời cầu chúc về một năm hạnh phúc, vạn sự hanh thông.

Rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên trong năm, vì vậy với nhiều người dân và Phật tử, việc vãng cảnh chùa trong ngày này được xem như một cách hái lộc đầu năm, đồng thời gửi gắm mong cầu cho mọi việc trong những tháng ngày sắp tới được "thuận buồm xuôi gió" và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn những ngày khởi đầu trong năm.

Ghi nhận sáng ngày 3.3.2026 tại chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hoà, TP.HCM) nhiều người dân và Phật tử đã bắt đầu đi lễ chùa vào sáng sớm, trên tay mỗi người đều mang theo các thứ lễ vật như nhang, hoa quả để dâng lên bàn thờ Phật với mưu cầu sự an bình và hạnh phúc trong cả năm phía trước.

Hương trầm thơm ngát kèm theo tiếng cầu nguyện của người dân, càng làm tăng thêm tính linh thiêng lồng trong khung cảnh trang nghiêm trong ngày Rằm đầu tiên của năm. Tại khu vực ngoài chánh điện một số người dân thực hiện nghi thức đánh chuông chùa với ý nguyện mưu cầu sự may mắn và an yên qua từng hồi chuông vang lên. 

Vào những ngày này, chư Tăng các tu viện, chùa chiền cũng tích cực tổ chức và hướng dẫn nhiều nghi lễ Phật giáo như tụng kinh, niệm Phật, thuyết giảng giáo lý, tạo điều kiện để người dân và Phật tử tham dự, cầu bình an cho bản thân và gia đình, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Đức Phật.

Một số gia đình như một nét truyền thống, đã cùng nhau đi lễ chùa như một cách chúc phúc cho người thân của mình trong dịp linh thiêng ý nghĩa này.

Người dân cầu bình an ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ- Ảnh 1.

Việc viếng chùa lễ phật vào rằm tháng Giêng không chỉ là cách các người dân thể hiện lòng tôn kính với đức Phật, mà còn là nguyện vọng về một năm quốc thái dân an.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
