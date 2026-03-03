Người dân cầu bình an ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ

Rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên trong năm, vì vậy với nhiều người dân và Phật tử, việc vãng cảnh chùa trong ngày này được xem như một cách hái lộc đầu năm, đồng thời gửi gắm mong cầu cho mọi việc trong những tháng ngày sắp tới được "thuận buồm xuôi gió" và tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn những ngày khởi đầu trong năm.

Ghi nhận sáng ngày 3.3.2026 tại chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hoà, TP.HCM) nhiều người dân và Phật tử đã bắt đầu đi lễ chùa vào sáng sớm, trên tay mỗi người đều mang theo các thứ lễ vật như nhang, hoa quả để dâng lên bàn thờ Phật với mưu cầu sự an bình và hạnh phúc trong cả năm phía trước.

Hương trầm thơm ngát kèm theo tiếng cầu nguyện của người dân, càng làm tăng thêm tính linh thiêng lồng trong khung cảnh trang nghiêm trong ngày Rằm đầu tiên của năm. Tại khu vực ngoài chánh điện một số người dân thực hiện nghi thức đánh chuông chùa với ý nguyện mưu cầu sự may mắn và an yên qua từng hồi chuông vang lên.

Vào những ngày này, chư Tăng các tu viện, chùa chiền cũng tích cực tổ chức và hướng dẫn nhiều nghi lễ Phật giáo như tụng kinh, niệm Phật, thuyết giảng giáo lý, tạo điều kiện để người dân và Phật tử tham dự, cầu bình an cho bản thân và gia đình, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Đức Phật.

Một số gia đình như một nét truyền thống, đã cùng nhau đi lễ chùa như một cách chúc phúc cho người thân của mình trong dịp linh thiêng ý nghĩa này.