Người dân chụp ảnh, quay clip xe vi phạm cho CSGT TP.HCM bằng cách nào?

Theo đó, ngày 13.6 vừa qua, Công an TP.HCM đã phát thư ngỏ phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng CSGT qua nhiều kênh tương tác. Mục đích để CSGT nắm bắt, xác minh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Công an TP.HCM trân trọng kêu gọi người dân ở TP.HCM chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tích cực phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông".

Một trường hợp người dân ghi hình và phản ánh vi phạm luật giao thông ở TP.HCM Chụp màn hình

Những thông tin, hình ảnh của người dân cung cấp sẽ gửi tới lực lượng CSGT bằng nhiều cách khác nhau. Cụ thể, người dân có thể đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để cung cấp (trụ sở cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan công an nơi phát hiện vụ việc vi phạm) gồm: Phòng CSGT, các đội/trạm CSGT thuộc phòng và các đội CSGT - trật tự Công an quận huyện, TP.Thủ Đức.

Thông qua hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng. Người dân có thể vào trang Zalo Official Account Phòng CSGT TP.HCM, hộp thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn, hoặc gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Phòng CSGT là: 0326.08.08.08. Ngoài ra, người dân có thể gửi thư thông qua dịch vụ bưu chính.

Cơ quan tiếp nhận sẽ có trách nhiệm bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh.

Xe ô tô leo lề bị người dân quay lại clip báo CSGT Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 8.7, Đội CSGT Bàn Cờ cũng đã tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do một người dân cung cấp liên quan đến ô tô có biển số 51H-xxx.xx lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM).

Qua rà soát, xem xét video clip do người dân cung cấp, CSGT Bàn Cờ cho biết nội dung trên đã đủ đảm bảo các yếu tố theo quy định về hành vi vi phạm, thời gian phát hiện vi phạm, tuyến đường, địa điểm xảy ra vi phạm, biển số phương tiện, đặc điểm của phương tiện.

Do đó, CSGT Bàn Cờ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời mời người điều khiển phương tiện vi phạm trong video clip đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ để làm việc. Qua trao đổi, người điều khiển ô tô đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đội CSGT Bàn Cờ đã tiến hành hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe là anh Huỳnh V.N về hành vi: "Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình", được quy định tại điểm đ, Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.