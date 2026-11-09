Người dân chuyển mình tích cực sau thời gian thí điểm vùng phát thải thấp

Sau thời gian triển khai thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang chứng kiến những chuyển biến rõ nét trong ý thức và thói quen sinh hoạt của người dân.

Mô hình LEZ đang tạo nhiều chuyển biến tích cực ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ghi nhận thực tế cho thấy, việc hạn chế phương tiện cá nhân phát thải lớn kết hợp cùng hạ tầng hỗ trợ đồng bộ đã khiến nếp sinh hoạt thường ngày của người dân có sự điều chỉnh thích ứng.

Nhiều người dân và hộ kinh doanh tại đây đã chủ động chuyển đổi sang các phương tiện công cộng, xe đạp hoặc xe điện khi di chuyển vào khu vực trung tâm. Hệ thống kết nối giao thông, các trạm xe đạp công cộng cùng mạng lưới bãi đỗ xe và điểm trung chuyển cũng dần được bố trí xung quanh vùng thí điểm đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm quen với quy định mới.

Bước đi ban đầu từ vùng thí điểm phát thải thấp tại Hoàn Kiếm không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật trong bài toán giao thông đô thị, mà còn là tiền đề quan trọng để Hà Nội nhân rộng mô hình ra toàn thành phố, hướng tới một đô thị văn minh, trong lành và phát triển bền vững trong tương lai.

Theo đề án, giai đoạn 1 từ ngày 1.7 đến 31.12.2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1, 2 phường Hoàn Kiếm.

Tại khu vực 1, Hà Nội tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ: Cấm toàn bộ xe môtô, xe gắn máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24 giờ/24 giờ.

Thành phố khuyến khích hạn chế hoạt động xe môtô, xe gắn máy chạy xăng với xe ôm công nghệ.

Giai đoạn 2 từ ngày 1.1.2027 - 31.12.2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3, gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Sau giai đoạn tuyên truyền, vận động và chuẩn bị hạ tầng, ở giai đoạn 2, thành phố bắt đầu siết quy định lưu thông với phương tiện. Cụ thể, Hà Nội cấm xe ôm công nghệ chạy xăng lưu thông; cấm ô tô các loại không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên; cấm ô tô tải trên 3,5 tấn…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội