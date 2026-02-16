Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Người dân đổ về hồ Hoàn Kiếm đợi pháo hoa đón giao thừa

Đình Vũ
Đình Vũ
16/02/2026 22:09 GMT+7

Tối 16.2 (tức 29 tháng chạp năm Bính Ngọ), rất đông người dân và du khách đã đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chờ đón màn pháo hoa giao thừa, khép lại một năm cũ và mở ra thời khắc thiêng liêng của năm mới.

Ngay từ 21 giờ tối 16.2, nhiều tuyến phố dẫn vào trung tâm P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đông kín người. Dòng người từ khắp nẻo đường và các xã, phường lân cận đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc một đông, tạo nên không khí rộn ràng.

Hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộn ràng trước thời khắc chuyển giao năm mới

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Khu vực quanh hồ được trang hoàng rực rỡ với hệ thống đèn chiếu sáng, cờ hoa và các tiểu cảnh xuân. Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên hồ Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội, vào thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố sẽ đồng loạt bắn pháo hoa ở 33 điểm với 34 trận địa, kéo dài 15 phút (từ 0 giờ - 0 giờ 15 ngày 17.2, tức mùng 1 tết Nguyên đán 2026). Trong đó, tại hồ Hoàn Kiếm sẽ có 2 trận địa pháo hoa.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Đông nghịt người dân đổ về các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm từ sớm đợi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Để phục vụ người dân và du khách du xuân, đi lễ trong dịp tết Nguyên đán, UBND P.Hoàn Kiếm đã bố trí nhiều điểm trông xe miễn phí. Cụ thể, điểm 1 ở lòng đường phố Hàng Giày (sát tường đền Bạch Mã ở 76 Hàng Buồm); điểm 2 ở 33 Nhà Chung; điểm 3 ở hè phố Phủ Doãn (đối diện số nhà 27 - 39, 45 - 53 Phủ Doãn).

- Ảnh 5.

Gia đình anh Lê Duy Hưng (21 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt ở hồ Hoàn Kiếm từ sớm để đợi xem pháo hoa đêm giao thừa. "Năm nào gia đình tôi cũng tới đây đón giao thừa vì đây là thời khắc rất thiêng liêng, ý nghĩa", anh Hưng chia sẻ.

ẢNH: ĐÌNH VŨ

- Ảnh 6.

Người dân chọn vị trí đẹp ngồi bên hồ Hoàn Kiếm đợi xem pháo hoa

ẢNH: ĐÌNH VŨ

- Ảnh 7.

Hồ Hoàn Kiếm lung linh trong đêm giao thừa

ẢNH: ĐÌNH VŨ

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Không khí vui tươi, rộn ràng ngập tràn trong đêm giao thừa

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Khám phá thêm chủ đề

