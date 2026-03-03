Người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin đã có trên VNeID

Tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo công văn, hiện nay mới có 5 bộ công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Việc công bố, công khai lại bộ thủ tục hành chính nêu trên hầu hết thiếu thông tin về trình tự, cách thức thực hiện mới, do đó chưa tạo thuận lợi trong thực hiện.

Tại một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã thời gian qua, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, một số cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoặc cung cấp thông tin cá nhân, các giấy tờ đã tích hợp vào VNeID.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, không yêu cầu phải chứng thực các thông tin đã có và được chia sẻ từ VNeID

Trong quá trình giải quyết công việc, một số tổ chức không phải là cơ quan hành chính nhà nước (doanh nghiệp, ngân hàng, công ty cấp nước, trường học...) yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao có chứng thực, mặc dù đã có bản chính đối chiếu, hoặc cung cấp thông tin trong các giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID.

Tình trạng này cho thấy sự thiếu nhất quán trong áp dụng pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính và công việc của cơ quan, tổ chức. Tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, gây phiền hà, phát sinh chi phí cho đối tượng thực hiện.



Đồng thời, tạo ra áp lực không cần thiết cho cơ quan hành chính nhà nước, nhất là UBND cấp xã khi phải thực hiện thêm thủ tục hành chính để xác nhận thông tin cho công dân.

Vì những lý do trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiều công việc quan trọng.

Cụ thể, thứ nhất, quán triệt các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý chủ động khai thác, tái sử dụng và tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID.

Thứ hai, chủ động phối hợp với các bộ quản lý cơ sở dữ liệu để xử lý kịp thời các trường hợp thông tin không đầy đủ, sai lệch, chưa cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Thứ ba, công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia và tại bộ phận một cửa về danh mục thành phần hồ sơ đã được thay thế bằng dữ liệu điện tử; kèm theo hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát việc thực hiện.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, không yêu cầu cá nhân phải chứng thực các thông tin đã có và được chia sẻ từ VNeID.

Thứ năm, trong phạm vi thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định, yêu cầu về tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Bộ Công an khẩn trương hướng dẫn các bộ kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung với hệ thống định danh và xác thực điện tử, hướng dẫn khai thác thông tin người dân, doanh nghiệp trong ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết công việc.