Người dân dọc đường Trần Xuân Soạn lo sụt lún nghiêm trọng giống bờ kè kênh Tàu Hủ

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 18.1, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra ở ở kè ven kênh Tàu Hủ, đường Ba Đình, quận 8 cũ, nay là phường Chánh Hưng.

Khi người dân mới phát hiện ra, khu vực kè và đường chỉ có dấu hiệu nứt nẻ, dịch chuyển. Lát sau, khu vực này bất ngờ sụt lún nghiêm trọng về phía kênh, dọc theo đường Ba Đình, ăn sâu vào mặt đường tạo thành hố sâu. Tình trạng sụt lún tiếp tục xảy ra đến trưa cùng ngày mới tạm dừng.

Hiện trường vụ sụt lún kè ven kênh Tàu Hủ ẢNH: T.D.K

Sự cố khiến đoạn kè dài khoảng 50m đổ sập hoàn toàn xuống kênh, kéo theo phần lớn vỉa hè, bồn hoa và cây xanh nhưng may mắn không gây thương vong. Phó chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh sau đó đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và các hộ dân xung quanh khu vực sạt lở, lún sụp; đảm bảo hoàn thành kết nối an toàn giao thông tuyến đường trước 10.2 (tức 23 tháng chạp).

Ngay sau sự việc, nhiều người dân sinh sống tại khu vực quận 7 cũ đã liên hệ tới Báo Thanh Niên, phản ánh tình trạng một đoạn dài vỉa hè bờ kè Kênh Tẻ cũng đang có dấu hiệu sụt lún.

Những hố sụt nhỏ xuất hiện dày đặc dọc bờ kè Kênh Tẻ, tuyến đường Trần Xuân Soạn ẢNH:T.T.L

Anh Trần Thanh Long sinh sống tại khu vực này cho biết: Dọc cả tuyến đường xuất hiện rất nhiều hố sụt, phần gạch lát bị nứt vỡ, lún xuống tạo thành những hố nhỏ. Những đoạn sụt lún khá sát nhau, lại gần ngay mép bờ kênh khiến người dân lo ngại tình trạng triều cường, ngập úng xảy ra thường xuyên sẽ làm lan rộng các "hố tử thần", dẫn đến tình trạng sụt lún nghiêm trọng như trên kênh Tàu Hủ.

"Đoạn bờ kè dọc kênh này là nơi người dân thường xuyên đi bộ dọc kênh, tập thể dục, mà mặt đường thì nhỏ, nếu lỡ xảy ra sự cố bất ngờ thì rất nguy hiểm. Do đó, chúng tôi mong đơn vị chức năng sớm kiểm tra, đánh giá và khắc phục tình trạng này để mọi người yên tâm" - anh Long chia sẻ.

Người dân lo ngại nhiều hố sụp nhỏ sẽ lan ra tạo thành sụt lún nghiêm trọng ẢNH: T.T.L

Đường Trần Xuân Soạn dài khoảng 3,3 km, chạy dọc theo kênh Tẻ, nối từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch Ông. Đây là 1 trong những "rốn ngập" của TP.HCM. Mỗi đợt triều lên, nước từ kênh Tẻ tràn qua mặt đường, biến cả tuyến đường thành “biển nước”. Không ít gia đình ở đây đã nhiều lần nâng nền, nâng nhà lên tới hơn 1m để tránh ngập nhưng vẫn “thua” triều cường.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cao độ mặt đường Trần Xuân Soạn hiện chỉ từ 1,52 - 1,8 m, thấp hơn mức tối thiểu 2 m ở khu vực. Hệ thống cống thoát nước cũ, đường kính nhỏ (D400 - D800), đã xuống cấp nghiêm trọng và không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát khi mưa lớn hoặc triều cường.

Cuối tháng 8.2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực quận 7 (cũ) đã khởi công dự án xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn dài hơn 509 m, cao độ đỉnh kè 2,6 m, tổng mức đầu tư hơn 75 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Song song, thành phố cũng chuẩn bị triển khai dự án chống ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn dài hơn 3 km, đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến rạch Ông, với tổng vốn 245 tỉ đồng. Dự án sẽ nâng cao mặt đường linh hoạt theo từng khu vực, cao nhất khoảng 0,65 m, đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.

Sở Xây dựng đánh giá các dự án này sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng ngập cục bộ. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để ngập do triều, cần sớm hoàn thành hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận cũng như toàn dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.



