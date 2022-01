Người dân e ngại Covid-19, dịch vụ thuê ô tô tự lái đắt khách dịp Tết

Tưởng chừng dịch vụ cho thuê ô tô sẽ tiếp tục rơi vào cảnh ảm đạm vì tác động từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán 2022, do lo ngại tình trạng đông đúc, chen lấn ở các sân bay, bến xe hay nhà ga, nhiều người đã quyết định thay đổi cách di chuyển, tìm đến hình thức thuê xe tự lái, khiến thị trường này bất ngờ nhộn nhịp trở lại.

Chưa Tết đã… hết xe

Vẫn còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thế nhưng nhiều công ty, cửa hàng cho thuê ô tô tự lái ở TP.HCM đã sớm rơi vào cảnh “cháy hàng”. Các xe đang có đều “full lịch” vì lượng khách hàng tìm đến đặt thuê tăng chóng mặt.

Liên hệ với một công ty cho thuê xe ở quận Phú Nhuận, nhân viên cho biết, nhu cầu thuê xe tự lái từ sau tết Dương lịch 2022 bắt đầu tăng trở lại. Đặc biệt, từ đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách hàng bất ngờ tăng vọt.

Cũng theo nhân viên này, do tác động từ dịch Covid-19, năm nay nhiều người nghỉ làm và về quê ăn Tết từ khá sớm. Chính vì vậy ngay từ giữa tháng, hơn 30 xe cho thuê của công ty đều đã “có chủ” và hầu hết là khách thuê dài ngày đến sau Tết.

Tương tự, tại một đơn vị cho thuê xe ở quận 5, khi hỏi đặt lịch thuê xe, nhiên viên cũng đã thẳng thừng từ chối. Lí do là bởi, dù có đến hơn 20 chiếc ô tô cho thuê, tuy nhiên ngay từ thời điểm này, tất cả xe của đơn vị đều đã có khách đặt kín lịch đến tận sau Tết. Để không làm “mất lòng” khách, nhân viên này cho biết, hiện cửa hàng đang cố gắng tìm kiếm, huy động thêm nguồn xe kí gửi từ bên ngoài và sẽ gọi lại nếu có xe bổ sung phù hợp với nhu cầu.





Bên cạnh những công ty, đơn vị cho thuê ô tô chuyên nghiệp, nhiều cửa hàng thuê xe quy mô nhỏ cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Điển hình như trường hợp của chị Thắm (quận Gò Vấp). Dàn xe khoảng gần 10 chiếc của chị bình thường hiếm khi cùng kín khách, thế nhưng hiện đều “chốt sổ” vì đều đã có người đặt thuê.

Giá thuê xe tăng nhẹ

Có một thực tế là mặc dù lượng khách tìm thuê xe tăng mạnh, nhưng theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên tại nhiều công ty, đơn vị và các cửa hàng cho thuê xe tại khu vực TP.HCM, mặt bằng giá thuê thời điểm cận Tết Nhâm Dần 2022 có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ.

Chị Thắm cho biết: “Dĩ nhiên giá cho thuê xe dịp Tết sẽ tăng so với mọi năm. Tuy nhiên, do khách của chị đều là khách thuê xe bình dân và di chuyển đường xa về quê ăn Tết, vì vậy chị cũng giảm bớt chút đỉnh. Tức so với mặt bằng giá thuê xe Tết năm 2021, năm nay giá cho thuê chỉ tăng nhẹ dù nhu cầu vẫn cao”.

Tương tự, theo anh Khoa – một người cho thuê ô tô lâu năm tại TP.HCM, thông thường mọi năm, thời điểm từ sau 23.12 Âm lịch đến khoảng mùng 9 Tết giá cho thuê xe sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp rưỡi ngày thường. Tuy nhiên, năm nay mức tăng có thể điều chỉnh… nhẹ hơn.

Trong khi đó, với nhiều người, việc tìm kiếm và thuê được một chiếc xe ưng ý để đảm bảo di chuyển an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã là điều may mắn. Vừa hoàn tất thủ tục thuê chiếc KIA Cerato tại một đơn vị cho thuê ô tô tự lái ở Phú Nhuận, anh Nguyễn Khắc Tự hài lòng chia sẻ: “Ngày thường mình thuê những chiếc sedan 5 chỗ hạng C giá chỉ tầm 600.000 – 700.000 đồng thôi. Tuy nhiên, dịp Tết do nhu cầu cao nên các công ty cho thuê xe sẽ phải tăng giá. Đó cũng là chuyện dễ hiểu. Mặc dù vậy, theo mình mức giá khoảng 1.000.000 đồng/1 ngày với chiếc xe mình mới đặt thuê cũng là mức giá hợp lí. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh nguy hiểm như hiện nay, dù sao thuê xe tự lái về quê vẫn an toàn và tiện lợi hơn”.