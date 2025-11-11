Từ sau bão số 13, nhiều người dân tại thôn Lý Hòa, P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sống trong cảnh thiếu nước. Nhiều ngày nay, mỗi buổi chiều, người dân lại dắt díu nhau ra con ngọn đồi để lấy nước. Gọi là suối, nhưng thực chất chỉ là dòng nước đục ngầu chảy ra từ ngọn đồi cát sau mưa bão. Người dân tận dụng những tấm pro xi măng vỡ làm máng dẫn nước xuống từng can nhựa, xô nhựa, mang về dùng cho sinh hoạt hằng ngày.

Bà Trương Thị Y (68 tuổi, thôn Lý Hòa) cho biết: “Từ bữa bão tới nay là múc luôn, tại vì bồn nước bị gió thổi đổ mất rồi. Giờ phải múc nước ở đây để ăn uống, mỗi lần chở về 8–10 xô, còn quần áo thì giặt luôn tại suối”.

Giữa buổi chiều muộn, dọc con suối là hình ảnh những người phụ nữ áo quần ướt sũng, cẩn thận hứng từng gáo nước. Dòng nước chưa qua lọc, có màu trắng ngà và mùi đất, nhưng với người dân nơi đây, đó là nguồn sống tạm thời duy nhất.

Bà Y nói thêm: “Nước ở đây hơi ngà vì có đất sét, nhưng giờ không có nước thì phải nấu lên để ăn uống thôi”.

Người dân hứng nước suối để ăn uống sau bão số 13

Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, hiện hệ thống điện tại khu vực vẫn chưa được khôi phục, khiến máy bơm nước không hoạt động. “Chúng tôi đã nhiều lần đốc thúc việc tái cấp điện, có thể cần thêm vài ngày nữa người dân mới có nước máy trở lại”, ông Quang thông tin.

Trong khi chờ nguồn nước sạch được khôi phục, người dân thôn Lý Hòa vẫn tiếp tục cặm cụi bên dòng suối nhỏ đục ngầu, nơi trở thành nguồn sống tạm bợ sau cơn bão dữ.