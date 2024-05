Người dân 'kêu trời' vì sống khổ bên bãi than khổng lồ

Sống khổ bên bãi tập kết than

Theo ghi nhận của Thanh Niên những ngày cuối tháng 5, bên trong bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt xuất hiện những đống than chất cao như núi nhưng chỉ được che phủ một cách sơ sài.

Bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt nằm trong khu dân cư ĐÌNH HUY

Qua quan sát, bãi tập kết than này nằm trọn ở khu vực dân cư P.Đáp Cầu, cách nhà người dân chỉ một bức tường nên khi máy móc hoạt động để vận chuyển than thì thường xuyên xảy ra tình trạng bụi bay mịt mù, khi trời mưa to thì nước than chảy vào nhà dân. Ngoài ra, những xe ô tô chở than hay làm rơi vãi vật liệu ra đường khiến nhiều hộ dân khu vực ven đê bị ảnh hưởng.

Là một trong những người dân sống ngay cạnh bãi tập kết than, bà N.T.H (70 tuổi) than thở, từ khi bãi than này hoạt động, cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn vì ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn.

"Đầu tiên là bụi, ngày nào chúng tôi cũng phải đóng cửa kín mít, mở hé một chút là bụi vào đầy nhà. Có những hôm gió hướng tây bắc dù đóng cửa kín nhưng vẫn phải lau nhà 2 - 3 lần. Đấy là chưa kể trời mưa, nước than chảy ra đường đen xì, chúng tôi cũng là người phải dọn", bà H. nói.

Theo bà H., bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt đã hoạt động được hơn 10 năm, từng ấy năm bãi tập kết này hoạt động là từng ấy năm người dân nơi đây sống khổ.

Ngoài ô nhiễm không khí vì bụi, gia đình bà H. và các hộ dân lân cận còn phải chịu cảnh ồn ào khi máy móc và những chiếc xe chở than hoạt động. Nghiêm trọng hơn nữa là vấn đề sức khỏe của những đứa trẻ, nhiều cháu bị ho, xoang mũi.

Nhà người dân quanh khu vực bãi tập kết than thường xuyên phải đóng cửa. Dù đã được dọn dẹp nhưng dấu vết của than vẫn còn xuất hiện trước cửa những ngôi nhà. ĐÌNH HUY

"Riêng tôi đây này, ho đến mức độ lúc nào cũng có đờm ở cổ. Nhiều năm nay, chúng tôi đều kiến nghị lên địa phương nhưng vấn đề này mãi chưa được giải quyết. Bây giờ chúng tôi chỉ mong muốn bãi tập kết chuyển đi nơi khác hoặc làm thế nào để không xảy ra tình trạng ô nhiễm. Chúng tôi đã quá khổ rồi", bà H. than thở và cho biết, có những thời điểm bãi than cao như một ngôi nhà 2 tầng và có mùi rất khó chịu.

Cách nhà bà H. khoảng vài chục mét nên nhà ông T.X.K (77 tuổi) không phải chịu cảnh ô nhiễm tiếng ồn. Thế nhưng, cứ mỗi khi trời mưa, ngôi nhà của ông lại phải hứng chịu những dòng nước đen kịt từ bãi tập kết than chảy vào.

Ông H. chia sẻ thời điểm than chảy vào nhà sau trận mưa ĐÌNH HUY

Ông H. cho biết, trước đây, ông làm cán bộ của phường, mỗi khi nước than chảy vào nhà, ông kiến nghị thì có cán bộ môi trường xuống lập biên bản. Sau đó, công ty than cũng phủ bạt, xẻ rãnh đắp thành cái mương nhưng khi mưa to thì mương lại vỡ, khiến gia đình ông phải chịu hậu quả.

Để chứng minh, ông H. đã cung cấp hình ảnh ngôi nhà của ông bị nước than đen xì bao quanh cách đây khoảng 1 - 2 tháng cho PV. Không những vậy, khu vườn rộng gần 1.000 m2 của gia đình ông giờ đây cũng bị bỏ hoang, khoai dại mọc um tùm bởi đất đã ngấm than dày trên 20 mm.

Đất ở khu vườn nhà ông H. chuyển sang màu của than ĐÌNH HUY

Theo ông H., không chỉ riêng nhà ông, khoảng 30 hộ dân sống quanh khu vực này cũng chịu ảnh ô nhiễm do bãi tập kết than. Mỗi lần kiến nghị, doanh nghiệp đều có những biện pháp như phủ bạt, che lưới... nhưng "chẳng ăn thua".

Chính quyền địa phương bất lực?

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch UBND P.Đáp Cầu, cho biết bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt thuộc Công ty Kinh doanh than Hà Bắc (Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin).

Bãi than được che đậy sơ sài ĐÌNH HUY

Ông Đức xác nhận, bãi tập kết than có xảy ra tình trạng ô nhiễm và nước than chảy vào nhà người dân khi trời mưa. Ngay sau khi nhận được kiến nghị từ người dân, chính quyền đã đề nghị với công ty phối hợp với người dân xử lý nhưng chưa thể dứt điểm.



"Thực tế, để chấm dứt được vấn đề ô nhiễm này chỉ còn cách chuyển bãi tập kết than đi chỗ khác. Chính quyền đã phối hợp với người dân xử lý quyết liệt, đề nghị lên các cấp chuyển bãi tập kết than này đi từ nhiều năm nay. Thậm chí, chúng tôi đã mời cán bộ quan trắc của Sở TN-MT về lấy mẫu nhưng kết quả về khí thải, ô nhiễm vẫn đảm bảo. Chính vì vậy, doanh nghiệp vẫn được hoạt động", ông Đức thông tin.

Nhiều khu vực than đã cao hơn bức tường và được che lưới nhưng vẫn gây ô nhiễm cho người dân ĐÌNH HUY

Theo ông Đức, bên trong bãi tập kết có hàng triệu tấn than nên chính quyền luôn sát sao và quan tâm đến những vấn đề của người dân phản ánh.

Đặc biệt, đề nghị công ty làm đúng quy trình; khử mùi đúng theo quy trình; phủ bạt kín trong quá trình sử dụng, tập kết đầu bãi; nghiêm cấm tuyệt đối không tập kết quá số lượng...