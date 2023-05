Người dân khổ vì tắc trách trong thi công cao tốc

Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án (DA) Mỹ Thuận, Bộ GTVT làm chủ đầu tư. DA có tổng chiều dài gần 23 km, vốn đầu tư hơn 4.826 tỉ đồng. Trong đó, đoạn qua H.Châu Thành (Đồng Tháp) gần 10,5 km và qua tỉnh Vĩnh Long hơn 12,5 km. DA khởi công tháng 2.2021, đến nay đạt hơn 62% khối lượng công trình.

Hiện trạng thi công tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn qua H.Châu Thành, Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Ruộng vườn thiếu nước tưới, đi lại khó khăn

Tuy nhiên sau gần 27 tháng thi công, nhiều hộ dân ở xã An Khánh, H.Châu Thành (Đồng Tháp) phản ánh quá trình thi công DA khiến ruộng vườn thiếu nước tưới, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nguyên nhân do đơn vị thi công san lấp đường nước tưới tiêu vốn có và quá trình bơm cát dẫn đến bồi lắng các kênh dẫn nước tạm. Hệ thống cống tạm có đường kính quá nhỏ (chỉ khoảng 50 - 60 cm) nên vào mùa nắng nước dẫn vào đồng ruộng không đủ để sản xuất; vào cuối mùa lũ hệ thống dẫn nước thoát ra không kịp sạ lúa vụ đông xuân. Người dân phải dùng máy bơm rút nước ra vào ruộng mới sản xuất được. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đa số các thửa đất bị đường cao tốc cắt ngang chia thành 2 thửa theo tuyến rất dài nhưng không có đường dân sinh để người dân vào đồng ruộng, khiến việc vận chuyển nông sản, sinh hoạt, đi lại vô cùng khó khăn.

Mới đây, người dân các xã An Khánh, An Phú Thuận (H.Châu Thành) đã phản ánh với các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp để xem xét tháo gỡ, khắc phục.

Cầu, đường nông thôn xuống cấp

Ông Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND H.Châu Thành (Đồng Tháp), cho biết DA đi qua địa bàn huyện có khoảng 73 ha đất bị thu hồi, với 523 hộ dân ở 2 xã An Khánh, An Phú Thuận bị ảnh hưởng. Trong quá trình thực hiện DA, do thiết kế đường dân sinh 2 bên xen kẽ, hiện nay một số đoạn không có đường dân sinh, làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân.

Mặt khác, do đơn vị thi công mượn hệ thống cầu, đường nông thôn để vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng dẫn đến cầu, đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Về đường thủy, do các sà lan có tải trọng lớn thường xuyên vận chuyển cát, đá lưu thông ở mức độ cao nên hệ thống sông, rạch ở địa bàn các xã An Khánh, An Phú Thuận, Phú Hựu xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún bờ sông.

"Huyện kiến nghị đầu tư 6,2 km đường dân sinh còn lại dọc tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua địa bàn xã An Khánh để người dân thuận tiện đi lại, sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, xem xét đầu tư các cầu qua kênh, rạch nối liền đường dân sinh toàn tuyến. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công nạo vét các kênh bồi lắng; khắc phục các tuyến đường nông thôn bị xuống cấp do thi công tuyến cao tốc; và sau khi kết thúc công trình cần đánh giá lại các cầu bị hư hỏng để phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục", ông Lê Minh Trung nói.

Ông Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý DA Mỹ Thuận, cho biết: "Đơn vị yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục những khó khăn trước mắt về cấp thoát nước bị bồi lắng, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất và khắc phục một số đoạn đường xuống cấp để người dân lưu thông an toàn. Đối với việc kiểm định các cầu nông thôn, đến tháng 11.2023 đơn vị sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm định, khắc phục. Ban sẽ phối hợp tỉnh Đồng Tháp và đơn vị tư vấn giám sát công trình để khảo sát cụ thể về bổ sung đường dân sinh của tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh đầu tư trên tuyến".