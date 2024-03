Người dân 'khóc dở' khi tin vào dự báo thời tiết trên ứng dụng điện thoại

Đợt rét đậm diện rộng xảy ra ở miền Bắc kéo dài 8 ngày liên tiếp đã kết thúc, miền Bắc ấm lên trong 2 ngày gần đây. Trong ngày 4.3, hầu hết các tỉnh, thành ở miền Bắc tăng nhiệt, tăng khoảng 2 - 5 độ C so với hôm qua 3.3, vùng núi có nơi tăng 6 - 8 độ C.

Hà Nội hôm nay trời mù mịt cả ngày, trời lạnh ĐÌNH HUY

Nắng ở các tỉnh, thành Bắc bộ không đều nhau, nơi nắng nhất là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Trời ít mây nên nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh phía đông Bắc bộ, gồm cả Hà Nội, do vẫn có tác động của gió đông nam ẩm nên trời nhiều mây, sáng sớm mưa nhỏ vài nơi, đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24 độ C, thấp nhất 17 - 19 độ C.

Nền nhiệt đã tăng đáng kể nhưng cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, do tin vào ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại iPhone nên nhiều người dân thủ đô "ngã ngửa" vì mặc phong phanh ra đường khi trời vẫn rất lạnh.

Cụ thể, thời điểm chiều nay, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại iPhone báo nhiệt độ Hà Nội lên đến 31 độ C, trời nắng nóng. Trên thực tế, thủ đô chiều nay vẫn chìm trong sương mù, trời lạnh và hửng nắng một chút về cuối chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 22 - 24 độ C giống như những gì Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo.

Dự báo thời tiết trên ứng dụng iPhone hôm nay CHỤP MÀN HÌNH

Ngày mai 4.3, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại iPhone tiếp tục cảnh báo Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng chỉ dự báo nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ngày mai là 27 độ C.

Chị Nguyễn Thu Hằng (trú tại Hà Nội) chia sẻ, sáng nay khi xem dự báo thời tiết trên ứng dụng của iPhone thấy thông báo Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C nên chị chỉ mặc chiếc áo mỏng đi làm. Tuy nhiên, ra đường chị lại bất ngờ vì trời rất lạnh.

"Chủ quan xem thời tiết trên ứng dụng điện thoại iPhone nên tôi phải khóc dở vì trong người đang bị cảm, ho sẵn. Không phải chỉ riêng tôi, hôm nay khi đến cơ quan, tôi thấy nhiều bạn bè cũng bất ngờ. Sau hôm nay, tôi sẽ rút kinh nghiệm", chị Hằng nói.

Năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết thất thường, để chủ động ứng phó, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của T.Ư và địa phương.