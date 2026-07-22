Người dân kỳ vọng phố cổ bớt khói xe nhờ Vùng phát thải thấp

UBND phường Hoàn Kiếm vừa triển khai các giải pháp thí điểm Vùng phát thải thấp (LEZ) theo lộ trình của TP.Hà Nội. Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông đường bộ theo lộ trình được phê duyệt.

Vùng phát thải thấp đang được triển khai đồng bộ ẢNH: NGÔ TOÀN

Hoàn Kiếm được xác định là khu vực lõi trong quá trình nghiên cứu, thí điểm mô hình LEZ của Hà Nội. Việc triển khai đề án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bụi mịn, khí thải và tiếng ồn, tạo môi trường sống trong lành hơn cho người dân cũng như du khách.

Bên cạnh mục tiêu về môi trường, việc xây dựng LEZ còn hướng tới tổ chức lại giao thông đô thị, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện xanh và tăng không gian cho người đi bộ.

Đặc biệt, việc áp dụng LEZ còn góp phần bảo tồn di sản nhờ giảm ô nhiễm, giảm rung lắc cho các công trình kiến trúc cổ nhằm tạo không gian đi bộ văn minh, hấp dẫn du lịch hơn; từ đó hình thành môi trường sống xanh, sạch, an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố cổ bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thí điểm Vùng phát thải thấp, cho rằng đây là giải pháp cần thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí và áp lực giao thông tại khu vực trung tâm ngày càng gia tăng.

Là người thường xuyên đưa gia đình đến khu vực hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần, chị Lê Thị Thu (ở P.Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị kỳ vọng việc triển khai vùng phát thải thấp sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng không khí.

"Có những ngày chỉ đi bộ quanh hồ một lúc đã cảm nhận rõ mùi khói xe. Nếu thành phố từng bước giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát triển giao thông công cộng tốt hơn thì người dân chắc chắn sẽ ủng hộ", chị Thu chia sẻ.

Người dân kỳ vọng việc triển khai vùng phát thải thấp sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng không khí ẢNH: NGÔ TOÀN

Thực hiện theo lộ trình từng bước

Theo phương án phân công của UBND phường Hoàn Kiếm, Công an phường là lực lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập hệ thống rào chắn, biển báo tại khu vực hạn chế phương tiện. Công tác trực chốt được duy trì từ 19 - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Lực lượng bảo vệ thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cũng được bố trí phối hợp tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Nhiệm vụ chính là hướng dẫn, nhắc nhở người dân, du khách và các hộ kinh doanh chấp hành quy định mới; đồng thời yêu cầu cư dân nội vùng tắt máy, dắt bộ phương tiện vào nhà sau khi xác minh thông tin nhằm đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị.

Tại các điểm chốt, lực lượng chức năng đặc biệt tăng cường kiểm soát đối với xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh vận tải thông qua nền tảng ứng dụng. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường tổ chức điều tiết phương tiện từ xa nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ Vùng phát thải thấp.

Các nhóm phương tiện thuộc diện hạn chế như xe công nghệ, xe mô tô kinh doanh vận tải, ô tô khách và xe tải được tăng cường giám sát. Những trường hợp vi phạm quy định đi vào khu vực cấm sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, việc triển khai vùng phát thải thấp không đồng nghĩa với việc cấm toàn bộ xe máy, ô tô sử dụng xăng dầu trên toàn bộ khu vực vành đai 1. Thành phố sẽ thực hiện theo lộ trình từng bước, mở rộng phạm vi kiểm soát và nâng dần yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải trong các năm tiếp theo.

Trong giai đoạn 1 của đề án, từ ngày 1.7 đến hết ngày 31.12.2026, Hà Nội thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Thành phố đồng thời khuyến khích hạn chế hoạt động của xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tham gia kinh doanh vận tải trên nền tảng ứng dụng.

Ngoài ra, chủ sở hữu xe máy được sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 cũng được khuyến khích hạn chế lưu thông trong khu vực thí điểm. Người dân sinh sống trong khu vực được vận động tăng cường sử dụng giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và từng bước chuyển đổi sang các loại phương tiện giao thông xanh.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.