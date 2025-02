Người dân lo lắng vì sạt lở làm mất đất sản xuất

S ẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG

Sông An Lão đi qua địa bàn xã Ân Hảo Tây (H.Hoài Ân, Bình Định) hơn 10 km. Mùa mưa năm 2024, bờ sông An Lão sạt lở nghiêm trọng, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị nước cuốn trôi. Nhiều đoạn bị nước sông khoét sâu vào bờ, tạo thành những hàm ếch, bờ vực dựng đứng rất nguy hiểm.

Bờ sông An Lão qua địa bàn H.Hoài Ân (Bình Định) bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Ông Đặng Quốc Hùng (54 tuổi, ở thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây) cho biết 5 năm trước, đám đất hơn 10 sào (khoảng 5.000 m2) của gia đình ông cách bờ sông khoảng 20 m. Hiện đám đất này bị cuốn trôi, ăn sâu vào hơn 7 m với chiều dài gần 100 m. Nhiều cây dừa lâu năm trên đất đã bị nước cuốn. "Với tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng, chỉ vài năm nữa chúng tôi sẽ không còn đất sản xuất", ông Hùng lo lắng nói.

Theo ông Huỳnh Công Khải, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Tây, người dân nhiều lần kiến nghị đến các cấp về tình trạng sạt lở bờ sông An Lão nhưng vẫn chưa được giải quyết. "Trong điều kiện nguồn kinh phí có hạn, địa phương cùng người dân chỉ gia cố tạm thời những đoạn bờ sông xung yếu nhất. Để khắc phục triệt để phải có kinh phí lớn, xây dựng kè kiên cố", ông Khải nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó chủ tịch UBND H.Hoài Ân, cho biết lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra hiện trường sạt lở bờ sông An Lão qua địa bàn xã Ân Hảo Tây. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, UBND huyện đã giao các đơn vị chuyên môn khảo sát, đề xuất phương án. Ông Phong cũng cho biết thêm: "Qua năm 2026, huyện sẽ cố gắng xây dựng kè kiên cố ở những đoạn bị sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông An Lão nhằm đảm bảo an sinh, đời sống cho người dân".

Đ ẤT BỊ CUỐN TRÔI

Tương tự, khu vực bờ sông An Tượng (TX.An Nhơn, Bình Định) cũng bị sạt lở mỗi khi lũ về, nhiều diện tích đất trồng lúa và hoa màu bị cuốn trôi. "Trung bình mỗi năm sông An Tượng sạt lở lấn sâu vào bờ từ 1 - 2 m nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Đặc biệt vào mùa mưa, những gia đình sống gần sông lại thấp thỏm, đứng ngồi không yên vì nước khoét sâu tạo thành những hàm ếch, đe dọa tính mạng người dân", ông Nguyễn Trung Thành (ở P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn) phản ánh.

Khu vực bờ sông An Tượng (TX.An Nhơn, Bình Định) bị sạt lở, đất trồng lúa và hoa màu có nguy cơ xóa sổ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Minh Muộn, Chủ tịch UBND P.Nhơn Hòa, cho biết tình trạng sạt lở bờ sông An Tượng diễn ra từ nhiều năm nay. Hiện có khoảng 3 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân nằm sát bờ sông An Tượng đang bị đe dọa. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên xin kinh phí làm bờ kè kiên cố, nhưng do kinh phí quá lớn, chưa thể làm được. "Hằng năm, địa phương đóng cọc bằng tre gia cố chống sạt lở sông, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời. Chính quyền và người dân nơi đây mong muốn UBND tỉnh Bình Định quan tâm đầu tư kinh phí, gia cố bờ sông theo hướng kiên cố hóa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho dân", ông Muộn nói.

Sạt lở bờ sông An Lão cuốn trôi đất hoa màu của người dân ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, ông Bùi Văn Cư, Phó chủ tịch UBND TX.An Nhơn, cho biết đoạn bờ sông An Tượng bị sạt lở nói trên chỉ bảo vệ một số diện tích đất nông nghiệp, tính cấp thiết không bằng các danh mục đê, kè xung yếu khác trên địa bàn.

"Để hạn chế tình trạng sạt lở, UBND TX.An Nhơn sẽ yêu cầu UBND P.Nhơn Hòa làm việc với các hộ dân trồng cây keo lá tràm ở phía bờ bồi không được khai thác, tận thu để giữ bờ sông. Đồng thời, lập phương án phá dỡ một phần đất cát bồi để điều chỉnh dòng chảy và gia cố chân bờ lõm bằng cọc nhằm ổn định dòng chảy, hạn chế sa bồi thủy phá", ông Cư cho biết thêm.