Người dân mang lễ 'khủng' đổ về đền Bà Chúa Kho 'vay tiền'

Đền Bà Chúa Kho là đền thờ mẫu nằm tại lưng chừng núi Kho thuộc P.Vũ Ninh (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Ngôi đền này từ lâu đã được người dân truyền tai nhau là nơi rất linh thiêng để đi "vay tiền", xin lộc đầu năm mới.

Rất đông người dân đổ về đền Bà Chúa Kho những ngày đầu năm H.T

Theo tục truyền hàng năm, người dân nơi đây lấy ngày 14 tháng giêng là ngày lễ hội đền Bà Chúa Kho nhằm tưởng nhớ đến những công lao to lớn của bà. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, ngay từ những ngày đầu năm mới và kéo dài trong cả tháng giêng, nơi đây rất đông người dân, du khách về xin lộc.

Theo ghi nhận trong những ngày gần đây, tại đền Bà Chúa Kho, người dân nườm nượp vào thắp hương, dâng lễ xin lộc đầu năm mới. Trước đó, đền Bà Chúa Kho đã có 2 năm liên tiếp phải đóng cửa và tạm dừng đón tiếp khách để phòng, chống dịch Covid-19, khiến nhiều người dân không kịp đến xin lộc, vay và trả lễ.

Ông Nguyễn Văn Viện, Trưởng ban Ban Quản lý khu di tích đình, đền, chùa khu Cổ Mễ (TP.Bắc Ninh), cho biết năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên du khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho khá đông từ đầu tháng giêng.

"Để đảm bảo cho người dân đến lễ thuận tiện và an toàn, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Còn bên phía trong đền được bố trí nhân viên bảo vệ phối hợp với công an để đảm bảo an ninh, trật tự", ông Viện nói.

Ngoài ra, ông Viện cũng khuyến cáo người dân, du khách chỉ nên thắp hương ở khu vực ngoài sân đền và đốt vàng mã đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

Khu vực bên trong sân đền Bà Chúa Kho luôn đông kín người dân, du khách H.T

Người dân đến làm lễ "vay tiền", xin lộc ở đền Bà Chúa Kho chủ yếu là những người kinh doanh, buôn bán H.T

Những mâm lễ được mang vào bên trong đền H.T

Nhiều gia đình sắm cả dàn lễ dâng lên Bà Chúa Kho để "vay vốn" dịp đầu năm H.T

Lễ vật tiền vàng, cây lộc, cây tài... được người dân chuẩn bị sẵn mang đến dâng Bà Chúa Kho với mong muốn cầu cho việc làm ăn thuận lợi H.T

Khu vực sắp lễ luôn trong tình trạng không còn chỗ trống H.T





Khu hóa vàng luôn trong tình trạng rực lửa H.T

Khu vực cung chúa bên trong đền thờ, người dân xếp hàng dài chờ tới lượt vào cung hành lễ, cúng bái H.T

Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền khoảng 1.000 năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc. Từ lâu, ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện" H.T