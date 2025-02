Người dân một số quận ở TP.HCM lưu ý: Lịch cúp nước từ hôm nay đến 15.2

Cúp nước ở Q.1

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo thực hiện công tác thay đồng hồ nước cỡ lớn tại địa chỉ 138 Hai Bà Trưng và 45 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, nên sẽ cúp nước một số khu vực.

Tại vị trí thi công số 138 Hai Bà Trưng: thời gian cúp nước từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 10.2.

Tại vị trí thi công số 45 Võ Thị Sáu: thời gian cúp nước từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 10.2.

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo thực hiện công tác đặt ống gắn đồng hồ nước khách hàng trên địa bàn đường số 18B, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân nên sẽ cúp nước từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 10.2. Khu vực cúp nước gồm: hẻm 30, đường số 18B và các hẻm nhánh của tuyến hẻm trên thuộc khu vực P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân.

Tại P.Bình Trị Đông, thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 12.2 đến 3 giờ, ngày 13.2.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Bình Trị Đông (từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông; tuyến đường Tỉnh Lộ 10 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông; tuyến đường Liên Khu 16-18 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông; tuyến đường Chiến Lược (dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông; tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Chiến Lược) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.

Một số quận ở TP.HCM sẽ cúp nước từ hôm nay đến ngày 15.2 Ảnh: Phạm Hữu

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn dự kiến thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước trên địa bàn P.13, 14, Q.6, nên sẽ cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.2 đến 5 giờ ngày 11.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương (số chẵn, từ vòng xoay Phú Lâm đến An Dương Vương), P.13; đường Bà Hom (số lẻ, từ vòng xoay Phú Lâm đến An Dương Vương), P.13; đường An Dương Vương (số chẵn, từ Lê Tuấn Mậu đến Bà Hom), P.13; đường Tân Hoà Đông (số chẵn, từ vòng xoay Phú Lâm đến Phan Anh), P.14; toàn bộ khu dân cư cư xá Đài Ra Đa, cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6.