Người dân Nhà Bè bức xúc vì liên tục bị cắt nước

Nước máy vàng như nước chè

Những ngày qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước xảy ra tình trạng nước đục, vàng như nước chè.

Người dân ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển từ 20.5 đến nay phải chịu cảnh sống chung với nước đục, bẩn, vàng khè ẢNH: ĐS

Theo bà Nguyễn Thị Liên, nhà ở khu dân cư Lập Phúc, Phước Kiển, từ ngày 20 đến nay, nước liên tục bị vàng đục. Do lo sợ bồn nước lâu nay không vệ sinh, ảnh hưởng đến chất lượng nước nên gia đình bà đã cho vệ sinh, xả bồn sau đó nước trong lại một chút. Tuy nhiên, nước bị vàng đục vẫn diễn ra liên tục khiến bà lo lắng.

"Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình, tôi phải mua nước bình đóng chai về phục vụ ăn uống. Nước máy chỉ dùng cho vệ sinh cá nhân. Chúng tôi đã phản ánh việc này đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có chuyển biến tích cực", bà Nguyễn Thị Liên cho hay.

Không chỉ hộ gia đình bà Liên, nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước cũng xảy ra tình trạng tương tự từ nhiều ngày qua khiến người dân vô cùng bức xúc và lo lắng cho sức khoẻ khi phải dùng nước nhiễm bẩn.

Theo ông Lê Văn Lập, Trưởng ấp 70, xã Nhà Bè, người dân phản ánh nhiều về nước bị vàng, vẫn đục, ô nhiễm liên tục nhiều ngày qua. Bản thân gia đình nhà ông cũng chịu tình cảnh tương tự và dù đã vệ sinh bồn nước xong nhưng vẫn đục, tình trạng nước vàng bẩn vẫn tái diễn. Do gia đình có trẻ nhỏ nên ông phải mua nước khoáng về sử dụng, nước máy chỉ để tắm giặt, vệ sinh cá nhân. Ông Lê Văn Lập thông tin thêm, cách đây khoảng nửa tháng, ở khu vực cầu Long Kiểng, xã Nhà Bè, TP.HCM cũng xảy ra tình trạng tương tự.

"Chúng tôi đã phản ánh lên cấp trên mới được biết cấp nước Nhà Bè đang xả sạch tuyến ống 500 cầu Long Kiểng để tăng áp nhưng nước chưa đủ chuẩn để hòa mạng. Đáng lẽ, trước khi làm việc này công ty cấp nước phải thông báo trước cho người dân biết để có phương án chuẩn bị. Thế nhưng, phải đến khi sự việc xảy ra dân mới biết. Khi bị dân phản ánh đơn vị cấp nước mới cử người xuống xả nước ở trụ. Tuy nhiên, thay vì xả hết nước ở các trụ, đơn vị cấp nước chỉ xả ở một trụ", ông Lê Văn Lập cho hay.

'Sống trong sợ hãi' vì ngay ngáy lo cúp nước

Chung nỗi niềm bức xúc vì nguồn nước, hàng ngàn cư dân đang sinh sống tại chung cư Saigon South Residences (Phước Kiển, Nhà Bè) vừa thở phào nhẹ nhõm sau hơn nửa tháng cắt nước luân phiên giữa các tòa nhà.

Lịch cúp nước dày đặc tại chung cư Saigon South Residences khiến cư dân "toát mồ hôi"

Theo thông báo của Ban Quản lý (BQL) chung cư Saigon South Residences, lý do cắt nước được đưa ra là để "sửa chữa, bảo trì tổng thể hệ thống cấp nước của tòa nhà nhằm xử lý triệt để các vấn đề liên quan tới áp lực nước". Tuy nhiên, tần suất cúp nước dày đặc trải dài từ 22.4 đến hết 7.5 khiến các hộ dân ở đây khốn khổ.

Cụ thể, lịch ngắt nước luân phiên được bố trí chi tiết: Ngày 22 và 23.4 cắt từ 9 - 12 giờ tại tầng 5 - 6 của block E và block G. Đỉnh điểm là hai ngày liên tiếp 24 - 25.4, toàn bộ chung cư bị cắt nước hoàn toàn trong khung giờ đêm từ 23 - 5 giờ sáng hôm sau. Tiếp tục, lịch cúp nước xuyên đêm tiếp tục bủa vây cư dân tới hết ngày 7.5.

Nói là 5 giờ sáng có nước nhưng thực tế, có những lần sự cố kéo dài hơn dự kiến nên phải tới 7 - 8 giờ sáng người dân mới có lại được nước để sử dụng. Với những người đi làm giờ hành chính hay gia đình có con nhỏ sáng phải đi học sớm, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn.

Chưa kịp thở phào sau đợt bảo trì dài ngày, đến 9.5, cư dân tại block D lại một lần nữa hoang mang hỏi nhau: "Tầng 9 block D có bị cúp nước không mọi người?" khi nước trong nhà đột ngột biến mất. Những câu cảm thán đầy bất lực như "Ủa nữa ạ?" xuất hiện dày đặc trên các nhóm cộng đồng, kèm theo những lời nhắc nhở cay đắng: "Mọi người trữ thêm nước uống nha".

Chị Mai Khanh, cư dân sống tại Saigon South Residences cho biết: Tình trạng mất nước không chỉ diễn ra theo kế hoạch mà còn xuất hiện đột xuất do sự cố kỹ thuật, đẩy cuộc sống sinh hoạt của người dân vào cảnh đảo lộn. Ghi nhận thực tế trong một sự cố, nhiều cư dân bất ngờ bị mất nước hoàn toàn trước cả khung giờ thông báo. Mọi người bức xúc lên tiếng: "Thông báo từ 11 giờ mới mất nước, sao giờ đã mất rồi?".

Trong khi đó, thông tin rò rỉ từ đội kỹ thuật về việc "bể ống nước của hầm tầng 10 - 20" khiến các hộ dân méo mặt vì trở tay không kịp. Ngay cả sau khi có nước trở lại, Ban quản lý cũng phải lưu ý cư dân về tình trạng nước sinh hoạt có thể xảy ra tình trạng vàng đục cục bộ và phải xả bỏ từ 1-2 phút.

"Trước đây, tôi ở một chung cư cũ bên quận 4, suốt 10 năm trời chưa bao giờ biết đến 'mùi' bị cắt nước là gì. Vậy mà gom góp tiền bạc chuyển sang bên này - một chung cư được gắn mác cao cấp của Phú Mỹ Hưng, giá dịch vụ không hề rẻ, mà mới ở có 2 năm đã phải chịu cảnh cúp nước đến 6 lần. Cứ hở một chút là bảo trì, hở một chút là bể ống, đến nỗi tôi ám ảnh, mỗi lần thấy thông báo tin nhắn trong nhóm chung cư là sợ lịch cúp nước lại tới" - chị Mai Khanh bày tỏ thất vọng.

Ngay gần chung cư Saigon South Residences, cư dân sống tại chung cư Phú Hoàng Anh (đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè) cũng phản ánh tình trạng hay bị cắt nước, cùng lý do sửa chữa đường ống.

Báo Thanh Niên đã chuyển những bức xúc của người dân khu vực Nhà Bè tới Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và sẽ tiếp tục phản hồi tới bạn đọc.



