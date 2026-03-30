Người dân 'nín thở' bán hàng bên dòng kênh ngập rác: Bao lâu được nạo vét, xử lý?

Chị H., một người bán hàng ăn sát bờ kênh, bức xúc cho biết vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ dòng nước đen kịt bốc lên nồng nặc khiến việc buôn bán và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

"Ngày mưa thì nước dâng cao đẩy rác đi còn đỡ hôi, chứ nắng lên là mùi hôi rình, ngồi bán hủ tiếu ở đây nhiều khi chịu không nổi. Rác chủ yếu từ thượng nguồn trôi về rồi kẹt lại, cộng thêm rác do một số người bán hàng rong vào buổi tối thiếu ý thức xả trực tiếp xuống", chị H. chia sẻ.

Mặt kênh 19 Tháng 5 đầy rác thải ẢNH: TRẦN KHA

Người dân "nín thở" bán hàng bên dòng kênh ngập rác

Cùng chung nỗi niềm khổ sở vì ô nhiễm, anh Trương Trần Định Kim Hoàng (người dân thuê trọ tại khu vực phường Tân Sơn Nhì) cho biết: "Nước ở đây lúc nào cũng đen ngòm, không bao giờ thấy trong. Vào buổi chiều tầm 2 - 3 giờ, khi nắng gắt bốc hơi, mùi rác và nước thải xộc thẳng vào nhà rất khó chịu".

Theo quan sát, dọc tuyến kênh có các rào chắn rác, tuy nhiên do lượng rác quá lớn hoặc rào chắn bị hư hỏng sau những trận mưa, rác vẫn ứ đọng thành từng mảng to, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.