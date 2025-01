Người dân nói gì về trải nghiệm mua thuốc trực tuyến trên VNeID?

"Không lẽ bây giờ hủy chuyến bay để về nhà lấy thuốc?", ông Đoàn Văn Dự, 72 tuổi, gọi điện về cho con trai từ sân bay Nội Bài. Cuối tuần này, vợ chồng ông có chuyến du lịch nửa tháng đến Bảo Lộc, thăm người thân. Tuy nhiên, khi đã qua cổng an ninh, ngồi chờ bay, ông mới phát hiện ra quên mang thuốc.

Ông Dự cho biết, ông bị bệnh thận mãn tính nhiều năm, phải uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ hàng ngày. "Bệnh của tôi phải sống chung với thuốc. Thuốc cũng phải đúng loại, đúng liều lượng, không tự ý ra nhà thuốc mua được, nếu có chuyện gì hậu quả khôn lường", ông Dự lý giải về ý định dời giờ bay, chờ người nhà gửi thuốc ra sân bay.

Sau khi tham vấn ý kiến bác sĩ theo dõi, ông Dự nhận được thông tin có thể mua thuốc qua ứng dụng VNeID, nhà thuốc Long Châu sẽ giao hàng trực tiếp đến tay người nhận. Ngay lập tức, ông gửi đơn thuốc theo kê đơn của bệnh viện cho con trai, nhờ đặt thử và giao đến địa chỉ người quen ở Bảo Lộc. Chưa đầy 10 phút sau, người nhà báo thuốc đã được giao đến, ông Dự chụp hình các loại thuốc, gửi bác sĩ và được xác nhận đúng loại, đúng liều, sau đó mới thở phào và an tâm lên máy bay.

Trong vòng khoảng 10 phút từ khi đặt mua trên ứng dụng VNeID, đơn hàng của người dùng đã được nhà thuốc Long Châu giao tận tay người dân ẢNH: KHƯƠNG NHA

Người dân "vote 5 sao" cho dịch vụ mua thuốc qua VNeID

Ông Dự cho biết dù kê đơn của ông gần như cố định nhưng để an tâm, ông luôn đến trực tiếp nhà thuốc của bệnh viện để lấy thuốc. "Mua thuốc qua VNeID thì quá an toàn rồi, không có gì phải lo lắng nữa. Sau này về Hà Nội tôi cũng học cách tự mua cho văn minh, không cần nhờ con trai, không cần vất vả ra nhà thuốc xếp hàng nữa. Chỉ mươi phút mà thuốc đã giao đến tận nhà thì quá thuận tiện cho người dân. Tôi 'chấm 5 sao' luôn", ông Dự nói.

Tuy nhiên, ông Dự cho biết với những người cao tuổi như ông, việc ứng dụng rời VNeID, chuyển sang giao diện của nhà thuốc khiến ông mất nhiều thao tác để đăng nhập, xác thực tài khoản. Ngoài ra việc tìm kiếm tên một số loại thuốc bằng tiếng Anh với ông khá khó khăn. Do đó ông hy vọng trong tương lai, nhà thuốc có thể tích hợp thêm tính năng mua thuốc bằng hình ảnh, người dân chỉ cần chụp toa thuốc của bác sĩ, gửi ảnh lên là có thể được gợi ý các loại thuốc chính xác.

Trong khi đó, Phương Thùy, vận động viên chạy bộ đang sống tại TP.HCM, cho biết từ khi có thể mua thuốc qua ứng dụng VNeID, cô và người nhà gần như không phải ra nhà thuốc nữa. Thùy cho biết việc đăng nhập, liên kết dữ liệu chỉ tốn một vài thao tác ban đầu, sau đó hệ thống sẽ tự động lưu thông tin.

Những lần mua thuốc sau, cô chỉ cần vào ứng dụng VNeID, bấm mục Hồ sơ sức khỏe, chọn Mua thuốc, lựa chọn nhà thuốc Long Châu rồi xác nhận thông tin là được chuyển thẳng đến giao diện của nhà thuốc, không cần phải tốn công đăng nhập lại.

Một trong những trải nghiệm cô đánh giá cao nhất khi mua thuốc qua VNeID và nhà thuốc Long Châu là an toàn. Thùy nói: "Chất lượng thuốc và giá thành thì luôn tốt nhất rồi nhưng tôi muốn nói đến an toàn là việc mua thuốc trên VNeID khiến tôi cảm thấy rất an tâm. Danh tính, dữ liệu, hồ sơ y tế của tôi được bảo đảm bởi dịch vụ công quốc gia. Khi biết Long Châu là nhà thuốc được liên kết trên ứng dụng VNeID, tôi lập tức nói mọi người trong nhà có thể yên tâm mua thuốc trên đây, không còn lăn tăn gì nữa".

Đơn thuốc được Long Châu giao trực tiếp đến tay người dân, không cần phải ra nhà thuốc xếp hàng ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nữ vận động viên cho biết trong những ngày đầu, trải nghiệm của cô về dịch vụ mua thuốc trực tuyến trên VNeID rất tốt, không có gì phải phàn nàn. "Long Châu xác nhận đơn và giao thuốc rất nhanh. Dịch vụ rất tốt, dữ liệu được thông suốt và cập nhật rất nhanh trên sổ sức khỏe điện tử. Người dân có thể dễ dàng xem lại lịch sử đơn thuốc đã mua, cập nhật cho người thân, bác sĩ theo dõi", Thùy đánh giá. Cô hy vọng trong thời gian tới, khi nhiều người dùng ứng dụng hơn, Long Châu vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ như hiện tại.

Số hóa lấy người dân trung tâm để phục vụ

Theo các chuyên gia, việc VNeID tích hợp thêm loạt tính năng, trong đó có mua thuốc trực tuyến đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực y tế. Điều này mang lại nhiều lợi ích đáng kể, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, theo dõi sức khỏe toàn diện và giảm tải cho hệ thống y tế.

Tính năng cho phép người dùng mua thuốc từ hệ thống FPT Long Châu, thông qua VNeID đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1. Tiện ích mua thuốc trực tuyến trên ứng dụng VNeID là một cấu phần của sổ sức khỏe điện tử, nhằm hoàn thiện toàn trình chăm sóc sức khỏe của người dân.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia sẽ tập trung tháo gỡ nhiều cơ chế chính sách cho ngành khoa học công nghệ với quan điểm đổi mới, bảo đảm quản lý hiệu quả và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy "không quản được thì cấm".

Các chuyên gia đánh giá, việc đưa hàng loạt tiện ích lên VNeID là bước đi phù hợp với sự phát triển của thời đại, hướng đến phục vụ người dân một cách văn minh và thông suốt đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân nhờ các tiêu chuẩn bảo mật về an ninh an toàn cao.

Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID không chỉ là thành tựu công nghệ mà còn là chất xúc tác kinh tế vĩ mô. Sự tích hợp này có thể giúp củng cố nền kinh tế quốc gia bằng cách nâng cao năng suất, giảm chi phí, xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hiệu quả cho người dân. Tất cả đều hướng đến mục tiêu lớn là người dân được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, văn minh.