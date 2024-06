Người dân nói lên tiếng nói hòa bình, người dân xây dựng hòa bình

Tầm vóc của lễ hội sẽ vượt ra địa giới của Quảng Trị

Lễ hội Vì hòa bình lại "chọn" Quảng Trị là nơi đầu tiên để tổ chức với quy mô quốc gia, lý do chính theo ông?

Ông Võ Văn Hưng: Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh điều đó.

Với mảnh đất Quảng Trị đã và đang trải qua quá nhiều đau thương do chiến tranh. Như sông Bến Hải của đất này, từng là nơi ranh giới chia cắt đất nước đằng đẵng 20 năm. Biết bao xương máu của chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh mới giành được độc lập thống nhất đất nước.

Dù đã đi qua gần 50 năm nhưng hậu quả khủng khiếp do chiến tranh tàn phá vẫn đang ảnh hưởng không chỉ thiên nhiên, con người nơi đây! Với những gì đã trải qua, Quảng Trị là biểu tượng khát vọng hòa bình; khát vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam và của toàn nhân loại!

Vậy nên, Quảng Trị, nơi "đất thiêng đã nở đóa hoa hòa bình", xứng đáng để tổ chức Lễ hội Vì hòa bình. Một lễ hội quy mô quốc gia đầu tiên với chủ đề hòa bình, gửi đi những thông điệp lớn lao của nhân loại… về một giấc mơ cho mọi người được sống trong độc lập, tự do, thanh bình.

Bộ nhận diện Lễ hội Vì hòa bình

ẢNH: BTC

Quảng Trị đã từng tổ chức nhiều sự kiện tri ân, vậy điều khác biệt của Lễ hội Vì hòa bình là ở đâu?

Việc tổ chức Lễ hội Vì hòa bình là trăn trở, nung nấu, suy nghĩ của nhiều thế hệ lãnh đạo Quảng Trị. Khi đã có chủ trương của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, chúng tôi đã thống nhất từ đầu là Lễ hội Vì hòa bình với chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình" tổ chức vào tháng 7.2024 phải được nâng cao về hình thức cũng như nội dung để tạo ra sự khác biệt với những chương trình nghệ thuật tri ân khác.

Trước hết, nói về quy mô tổ chức. Mặc dù Quảng Trị là địa phương tổ chức nhưng tư cách ở đây là đại diện cho cả nước, nó mang tầm quốc gia, hướng tầm quốc tế.

Thứ hai, hòa bình không chỉ đơn thuần cho những cư dân vùng lãnh thổ nào mà là ước vọng chung của nhân loại. Đặt trong bối cảnh, nền hòa bình, độc lập của nhiều quốc gia trên thế giới đang bị xâm hại, người dân đang sống trong sợ hãi.

Thứ ba là lễ hội phải truyền đi thông điệp yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững trên thế giới. Có thể làm cho mọi người có nhận thức, có thể gọi là thứ đánh thức trong tiềm thức chúng ta rằng mọi người có hành động cụ thể để bảo vệ nền hòa bình…

Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình

Đến lúc này Quảng Trị đã làm những gì để hướng đến việc Lễ hội Vì hòa bình tổ chức thành công?

Việc tổ chức Lễ hội Vì hòa bình đã có một sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Trong đó đặt ra thời gian khá dài để ấp ủ ý tưởng, nội dung chương trình. Hiện, mọi thứ đã "chín muồi", đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện.

Tỉnh Quảng Trị đã ban hành phân công trách nhiệm, từ chủ trương, kế hoạch cũng như nhận được sự phối hợp tham gia của các Bộ ngành T.Ư, các cơ quan đơn vị trên địa bàn và sự tham gia của người dân. Và chương trình khai mạc sẽ diễn ra ngày 6.7, ngày mở màn với kịch bản chuẩn bị khá kỹ lưỡng, từ hình thức nội dung, thể loại nhằm chuyển tải thông điệp của lễ hội này. Ở đó sẽ có sự tham gia của các tổ chức quốc tế, của các nước trên thế giới, các đối tác như các tỉnh, thành hợp tác phát triển kinh tế với tỉnh Quảng Trị.

Tại chương trình nghệ thuật đặc biệt sau đó, chúng tôi yêu cầu không được dàn dựng tiếng bom đạn, tiếng súng nổ… mà phải dùng một cách khác, bớt khủng khiếp hơn, tinh tế hơn để nhắc về chiến tranh. Chúng tôi cũng đề nghị hạn chế đến mức thấp nhất những phân cảnh quá đau thương!

Năm đầu tiên tổ chức hẳn Quảng Trị còn nhiều khó khăn và Quảng Trị cần gì để Lễ hội Vì hòa bình vươn tầm lễ hội thường niên, điểm nhấn riêng của Quảng Trị?

Để Lễ hội Vì hòa bình tạo ra điểm nhấn, đạt được ý tưởng mong muốn, cũng như là đáp ứng được nhu cầu của du khách thì chúng ta cần qua lần tổ chức thứ nhất này đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, những việc đã làm tốt, những vấn đề ta cần nâng tầm hơn nữa để lễ hội xứng tầm quốc gia, quốc tế, xem lễ hội này là hoạt động thường niên. Có thể 2 năm tổ chức 1 lần, vì vậy cần sự quyết tâm chính trị, vào cuộc của chính quyền địa phương và cần thêm sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức quốc tế, các Bộ ngành T.Ư, Chính phủ để giúp Quảng Trị tổ chức thành công Lễ hội Vì hòa bình.

Người dân là chủ thể của lễ hội

Bản thân là lãnh đạo tỉnh, nhưng nếu đặt mình là một người dân Quảng Trị bình thường, ông kỳ vọng gì về lễ hội này?

Tôi cũng là một công dân Quảng Trị, sinh ra, lớn lên, làm việc nơi mảnh đất này. Tôi cũng luôn suy nghĩ, lễ hội này sẽ có những cái gì, định vị khác biệt gì với chương trình khác, đưa lại thông điệp nào, cũng như qua lễ hội này gửi gắm đến mọi người dân, giai tầng, tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia, nhân loại như thế nào.

Lễ hội này, một lần nữa sẽ khẳng định Quảng Trị - nơi chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh, nhưng luôn mang ý chí độc lập tự do, giàu khát vọng cuộc sống thanh bình, an vui. Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua lễ hội sẽ xây dựng được thương hiệu Quảng Trị với khu vực, trong nước và cộng đồng quốc tế. Khi nói đến Quảng Trị, người ta phải biết mỗi con người ở mảnh đất này ngoài khát vọng giải phóng còn có khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương phát triển với những bản sắc riêng có.

Câu hỏi cuối, vậy ông có gửi gắm gì đến người dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam tham gia lễ hội?

Lễ hội này chúng ta hướng về người dân, đây là hoạt động, khát vọng của mỗi người dân, không chỉ riêng gì dân Quảng Trị mà của dân tộc Việt Nam. Vì thế, tôi mong muốn rằng, mỗi người dân tham gia hoạt động, với lễ hội này với vai trò là chủ thể, là những người nói lên tiếng nói vì hòa bình, là những người bắt tay để xây dựng, gìn giữ nền hòa bình. Mỗi người dân cùng chính quyền địa phương xây dựng tốt một cuộc sống ngày càng ấm no, thanh bình và hạnh phúc hơn.

Người dân Quảng Trị sống trong thanh bình

ẢNH: IPA QUẢNG TRỊ

Dù chỉ 3 đến 5 phút nhưng dấu ấn khó phai... Quảng Trị đã xây dựng một chương trình Lễ hội Vì hòa bình kéo dài cả tháng trời với dày đặc các hoạt động tri ân, văn hóa, thể thao, nghệ thuật… Sẽ tạo ra dấu ấn ngay trong đêm khai mạc với ý tưởng dùng máy bay không người lái, kết hợp ánh sáng hiện đại để tạo hình 1 chiếc chuông lớn giữa bầu trời đêm. Sau những âm thanh của chuông vang lên thì máy bay không người lái sẽ di chuyển thành những cánh chim bồ câu tỏa đi muôn nơi, giữa bầu trời, truyền đi thông điệp hòa bình. "Dù ý tưởng đó diễn ra chừng 3 đến 5 phút thôi, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó phai. Chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh đó là nhớ ngay Lễ hội Vì hòa bình ở Quảng Trị", ông Hưng nhấn mạnh..