Người đàn ông 51 tuổi suýt gặp biến chứng nguy hiểm vì khối phồng vùng bẹn

Nhờ được phát hiện và can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật nội soi hiện đại, người bệnh hồi phục nhanh chóng và xuất viện chỉ sau 1 ngày tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn.

Khối phồng vùng bẹn tiến triển âm thầm, ảnh hưởng sinh hoạt

Theo chia sẻ của người bệnh, vài tháng trước khi nhập viện, ông D. nhận thấy một khối phồng nhỏ ở vùng bẹn trái. Khối này không gây đau dữ dội nhưng thường lộ rõ hơn khi ông đi lại nhiều, ho hoặc mang vác nặng, kèm cảm giác căng tức khó chịu.

Ban đầu, ông nghĩ đây chỉ là biểu hiện thoáng qua nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, theo thời gian, khối phồng ngày một lớn hơn, cảm giác đau tức tăng dần, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày. Lo ngại trước những thay đổi bất thường của cơ thể, ông D. quyết định đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn để thăm khám.

Kết quả siêu âm và thăm khám lâm sàng xác định ông D. mắc thoát vị bẹn trái - bệnh lý cần được điều trị bằng phẫu thuật để tránh biến chứng.

Thoát vị bẹn - Bệnh lý phổ biến nhưng không thể xem nhẹ

Đừng xem nhẹ khối phồng nhỏ ở vùng bẹn

Thoát vị bẹn là tình trạng một phần cơ quan trong ổ bụng như ruột hoặc mạc nối thoát ra ngoài thông qua điểm yếu của thành bụng vùng bẹn, tạo thành khối phồng bất thường dưới da. Bệnh chiếm khoảng 8% dân số, gặp nhiều ở nam giới.

Dấu hiệu điển hình nhất là sự xuất hiện của khối phồng ở vùng bẹn, có thể lan xuống bìu (ở nam). Khối phồng thường rõ hơn khi đứng lâu, vận động mạnh, ho hoặc mang vác nặng và có thể xẹp bớt khi nằm nghỉ. Điều đáng lo ngại là thoát vị bẹn không thể tự khỏi và có nguy cơ tiến triển thành thoát vị nghẹt - một biến chứng nguy hiểm khi đoạn ruột bị kẹt trong túi thoát vị, gây thiếu máu nuôi, hoại tử và nhiễm trùng nặng nếu không can thiệp kịp thời.

Chia sẻ thêm về trường hợp này, ThS-BS-CKI Nguyễn Huy Hoàng - Bác sĩ Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết: "Thoát vị bẹn là bệnh lý không thể điều trị dứt điểm bằng thuốc. Khi đã xuất hiện khối thoát vị, phẫu thuật là phương pháp duy nhất giúp xử lý triệt để và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Trường hợp của ông D. được can thiệp sớm nên tránh được nguy cơ thoát vị nghẹt".

TEP - Phẫu thuật nội soi ít xâm lấn điều trị dứt điểm thoát vị bẹn

Tấm lưới nhân tạo được đặt che phủ vùng bẹn ẢNH: BVCC

Sau khi thăm khám và đánh giá toàn diện, ông D. được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn tư vấn điều trị bằng phẫu thuật nội soi đặt lưới hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) - một kỹ thuật hiện đại trong điều trị thoát vị bẹn.

Phẫu thuật TEP giúp đưa tạng thoát vị trở lại vị trí ban đầu và gia cố điểm yếu của thành bụng bằng lưới nhân tạo, từ đó ngăn ngừa tái phát. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là ít xâm lấn, hạn chế đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Kỹ thuật này thường được áp dụng cho các trường hợp thoát vị bẹn chưa có biến chứng nghẹt hoặc kẹt, đặc biệt phù hợp với người bệnh có thể trạng thừa cân, béo phì, thoát vị hai bên, thoát vị hỗn hợp hoặc thoát vị bẹn tái phát sau mổ mở.

Ca phẫu thuật do ThS-BS-CKI Nguyễn Huy Hoàng phối hợp cùng BS. Phạm Trường Minh và ê-kíp gây mê hồi sức thực hiện. Các bác sĩ tiến hành bóc tách, xử lý túi thoát vị và đặt lưới 15x15 cm che phủ toàn bộ vùng bẹn yếu nhằm đảm bảo thành bụng được củng cố vững chắc. Ca mổ diễn ra thuận lợi sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Sau phẫu thuật, người bệnh ít đau, có thể vận động nhẹ sớm và được xuất viện chỉ sau 1 ngày trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vì sao phẫu thuật TEP giúp người bệnh "hồi phục thần tốc"?

Bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật nội soi ẢNH: BVCC

Theo các chuyên gia, kỹ thuật nội soi TEP được đánh giá cao nhờ nhiều ưu điểm vượt trội:

An toàn tối đa: Phẫu thuật được thực hiện hoàn toàn ngoài phúc mạc, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương nội tạng và biến chứng dính ruột.

Phẫu thuật được thực hiện hoàn toàn ngoài phúc mạc, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương nội tạng và biến chứng dính ruột. Phục hồi nhanh: Thời gian phẫu thuật ngắn (chỉ 1 - 2 giờ), vết mổ nhỏ, người bệnh có thể vận động sớm, giảm thời gian nằm viện

Thời gian phẫu thuật ngắn (chỉ 1 - 2 giờ), vết mổ nhỏ, người bệnh có thể vận động sớm, giảm thời gian nằm viện Hiệu quả bền vững: Lưới nhân tạo che phủ rộng vùng bẹn yếu, giúp giảm tỷ lệ tái phát (chỉ khoảng 2%).

Lưới nhân tạo che phủ rộng vùng bẹn yếu, giúp giảm tỷ lệ tái phát (chỉ khoảng 2%). Tính thẩm mỹ cao: Vết mổ nhỏ, kín đáo, đáp ứng tốt yêu cầu về thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, phẫu thuật TEP điều trị thoát vị bẹn được triển khai thường quy bởi đội ngũ bác sĩ Ngoại Tổng hợp giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện, mang lại hiệu quả điều trị an toàn và tối ưu cho người bệnh.