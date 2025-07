Người đàn ông 65 tuổi đi lạc 3 ngày trong rừng sâu ở Gia Lai

Chiều 26.7, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân địa phương đưa một người đàn ông đi lạc trong rừng sâu, sức khỏe suy kiệt, trở về với gia đình.

Người đàn ông đi lạc (ngồi giữa) được công an và người dân đưa ra khỏi rừng ẢNH: TRÀ QUANG

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi đang đi làm rừng tại khu vực Bãi Bụt (thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, ông Đặng Ngọc Minh (59 tuổi, ở thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ Bắc) bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạc giữa rừng rậm. Người này chỉ mặc độc chiếc quần đùi, ở trần, nằm kiệt sức trên đất, tinh thần hoảng loạn, không thể tự di chuyển.

Khu vực Bãi Bụt nằm sâu trong rừng, có địa hình đặc biệt hiểm trở, trước mặt là biển, sau lưng là vách đá dựng đứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, ông Minh lập tức gọi điện báo Công an xã Phù Mỹ Bắc.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp cùng an ninh cơ sở và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt rừng núi hiểm trở để đưa người này ra ngoài an toàn.

Người đi lạc được xác định là ông Lê Minh Tân (65 tuổi, ở thôn Mỹ Phú Nam, xã Bình Dương, Gia Lai). Khi được phát hiện, ông Tân đã đi lạc gần 3 ngày, không có thức ăn hay nước uống, thân thể suy nhược nặng, tinh thần rối loạn, không thể giao tiếp rõ ràng.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đã nhanh chóng xác minh danh tính, liên hệ với thân nhân và đưa ông Tân đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Theo người nhà, ông Tân rời khỏi nhà từ khoảng 1 giờ sáng 24.7 và sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Cho đến sáng nay, sau gần 3 ngày đi lạc, ông mới được phát hiện trong tình trạng gần như kiệt sức giữa rừng sâu.

Ông Tân đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế, tinh thần đã dần ổn định. Gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng công an và người dân địa phương đã tham gia cứu hộ kịp thời, giúp ông Tân vượt qua hiểm nguy.