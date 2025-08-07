Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người đàn ông bị chém đứt lìa tay khi đang ngồi trong nhà

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/08/2025 16:41 GMT+7

Một người đàn ông ở Hải Phòng đang ngồi trong nhà thì bị đối tượng lạ mặt cầm dao xông vào, chém đứt lìa cánh tay trái.

Chiều 7.8, một lãnh đạo xã Nghi Dương (Hải Phòng) xác nhận, vụ việc trên vừa xảy ra trên địa bàn của xã này. Công an xã Nghi Dương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra, truy xét đối tượng gây án để xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Phòng: Người đàn ông bị tấn công bất ngờ trong nhà gây rúng động - Ảnh 1.

Người đàn ông đang ngồi trong nhà bị đối tượng đội mũ màu đỏ lao tới chém lìa tay

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, sáng 7.8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở xã Nghi Dương bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà tấn công dã man, chém đứt lìa cánh tay

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang ngồi trong phòng khách thì bất ngờ bị một nam thanh niên cầm hung khí xông vào chém đứt lìa cánh tay trái. 

Tiếp đó, hung thủ chĩa hung khí đe dọa, khiến người dân chứng kiến không dám tiếp cận ngăn cản. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cho biết, nạn nhân là anh P.N.D (35 tuổi), được đưa vào cấp cứu lúc 18 giờ 25 ngày 6.8 trong tình trạng sốc chấn thương, mất máu nhiều, trên người có nhiều vết thương nặng. 

Sau khi được các bác sĩ tích cực cấp cứu, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

