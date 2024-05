Người đàn ông bị máy cuốn vải cuốn đứt rời cẳng chân

Bảo quản chi thể đúng cách

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Văn Thẳng, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết để nối các chi thể đứt lìa thành công ngoài chuyên môn và trang thiết bị của bệnh viện thì yếu tố quan trọng là các chi thể bị đứt lìa phải được bảo quản đúng.

Bác sĩ Thẳng khuyến cáo người dân cần chú ý an toàn lao động, nếu không may xảy ra tai nạn đứt lìa chi thể, cần bảo quản chi thể đúng để đảm bảo việc phẫu thuật được thuận lợi và khả năng thành công cao hơn. Đó là nhanh chóng rửa sạch phần chi bị đứt lìa bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc nước sạch, sau đó bọc trong lớp gạc vô trùng hoặc vải sạch rồi cho vào trong một túi ni lông, buộc kín túi và cho vào trong xô nước đá (nhiệt độ lý tưởng khoảng 4 độ C - 5 độ C), không để phần chi bị đứt rời tiếp xúc trực tiếp với nước đá vì nếu để lâu có thể gây bỏng lạnh.

Sau đó, cần nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có đủ khả năng thực hiện kỹ thuật vi phẫu ghép nối chi thể đứt lìa, tránh di chuyển nhiều làm mất thời gian vàng có thể cứu sống chi thể. Thời gian vàng để ghép nối bộ phận chi thể bị đứt lìa là 6 tiếng kể từ sau tai nạn, nên cần đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt.