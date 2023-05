Người đàn ông chết não, hiến tạng cứu 5 người

Ông Vijay Menon, 62 tuổi, sống ở thành phố New Delhi (Ấn Độ). Do bị đau đầu dữ dội nên ông được đưa đến Bệnh viện Narayana Superspeciality ở thành phố Gurgaon, thuộc New Delhi vào ngày 1.5 để điều trị, theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ).

Nội tạng của ông Vijay Menon đã mang lại cuộc sống mới cho 5 người khác MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gần như bất tỉnh và phàn nàn về cơn đau đầu dữ dội", ông Swadesh Kumar, giám đốc y tế tại bệnh viện trên, cho biết.

Các bác sĩ đã chụp CT và chuyển ngay bệnh nhân đến đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). Não của ông bị xuất huyết tự phát. Đây là tình trạng các mạch máu trong não bị vỡ, khiến máu tràn ra các mô xung quanh.

Vài giờ sau, người đàn ông đã chết não. Bác sĩ không còn cách nào cứu chữa. Tuy nhiên, họ nhận thấy nhiều cơ quan nội tạng của ông nếu hiến tặng sẽ cứu được nhiều người khác. Do đó, bệnh viện đã ngỏ ý với gia đình về viện hiến tạng.

Gia đình hiểu được ông Menon là người có lòng nhân đạo, sẵn lòng cứu giúp người khác khi còn sống nên đã đồng ý hiến tạng. Gan, 2 quả thận, tim và giác mạc của ông đã cứu được 5 người.

Gan được ghép thành công cho một cô gái trẻ 22 tuổi mắc bệnh Wilson, một căn bệnh gan bẩm sinh. Cô cũng đang điều trị tại Bệnh viện Narayana Superspeciality. Vì từ nhỏ mắc bệnh nặng nên cô gái không thể đến trường. Ca ghép gan này đã mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của cô.

Một quả thận được chuyển đi và ghép ngay trong đêm cho một cô gái 20 tuổi tên Shivani. Cô đã phải chạy thận suốt 5 năm qua. Các cơ quan còn lại gồm một quả thận, tim và giác mạc sẽ được ghép tại một số bệnh viện khác dưới sự điều phối của Tổ chức Cấy ghép mô và nội tạng Quốc gia Ấn Độ (NOTTO), theo Hindustan Times.