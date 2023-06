Người đàn ông đập điện thoại không phải là tài xế của hãng xe công nghệ

Chia sẻ với Thanh Niên, anh L.G.H - người đăng bài lên mạng xã hội tố người đàn ông nhặt được iPhone rồi đòi 9 - 10 triệu tiền chuộc không thành nên đập nát điện thoại cho biết, anh đã cùng công an để trụ sở của hãng Be xác minh.

"Tại đây, tôi đã cung cấp những hình ảnh, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông bỏ đi sau khi đập điện thoại. Do những thông tin tôi có được khá mơ hồ nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh. Họ kiếm người theo thông tin tôi cung cấp nhưng đều không phải là người đàn ông trong vụ việc", anh cho biết.

Người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ bị tố đập điện thoại sau khi nhặt được NVCC





Cũng theo đại diện công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1), sau khi tiếp nhận trình báo của anh H., công an phường đã làm thủ tục truy xét và trực tiếp cùng anh H. qua trụ sở hãng xe công nghệ Be để tìm kiếm người đàn ông trong vụ việc trên.



Điện thoại bị đập là iPhone 12 Pro Max

"Kết quả cho thấy, người đàn ông này không phải là tài xế của Be, người này chỉ mặc trang phục của hãng xe công nghệ này. Chúng tôi cũng quay lại nơi xảy ra vụ việc để trích xuất camera nhưng camera đã không còn lưu lại dữ liệu vì vụ việc diễn ra cách đây 5 ngày (24.6). Video người dân quay lại không thấy biển số xe của người đàn ông. Vụ việc đang được công an tiếp tục truy xét, làm rõ", đại diện công an P.Nguyễn Thái Bình thông tin.

Anh H. sửa điện thoại hết 6 triệu đồng NVCC

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ bài đăng của một thanh niên làm rơi chiếc điện thoại ở chân cầu Calmette (Q.4) và người mặc áo tài xế công nghệ nhặt được rồi tắt nguồn. Sau khi liên lạc, người này đòi tiền chuộc điện thoại 9 - 10 triệu đồng. Anh H. - người đăng bài là sinh viên nên chỉ xoay đủ 2 triệu đồng và năn nỉ xin lại. Người đàn ông không đồng ý và nói không cầm điện thoại rồi có ý định rời đi.

Anh H. vì muốn giữ chân người này lại nên có xảy ra xô đẩy, người đàn ông liền rút điện thoại ra và đập nát ngay tại chỗ. Khoảnh khắc hai người cãi vã được người dân quay lại. Vụ việc nhận thu hút sự chú ý của nhiều người và cộng đồng mạng.

Cũng theo anh H., vụ việc khiến anh mất nhiều thời gian và anh đã trả 6 triệu đồng chi phí sửa điện thoại. "Hiện tại nếu tìm được người đàn ông đó tôi sẽ nói họ sửa điện thoại còn nếu không tôi đành chấp nhận. Tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian vì thời điểm này tôi nên tập trung vào việc học, đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp", anh H. nói.