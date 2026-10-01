Người đàn ông đứng sau danh xưng 'thần tiên tỷ tỷ' của Lưu Diệc Phi

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, vẻ đẹp thanh thoát cùng khí chất thoát tục của Lưu Diệc Phi vẫn gắn liền với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". Trong hành trình đưa hình tượng ấy trở thành biểu tượng trên màn ảnh Trung Quốc, Trương Kỷ Trung là cái tên khó có thể bỏ qua.

Bệ phóng đưa Lưu Diệc Phi nổi tiếng khắp toàn cầu

Trương Kỷ Trung là đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng, gắn liền với một trong những giai đoạn hoàng kim cuối cùng của dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc. Trong những năm 2000, ông đứng sau hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang như Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2001, Anh Hùng Xạ Điêu năm 2003, Thiên Long Bát Bộ năm 2003, Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006, Bích Huyết Kiếm năm 2007 và Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2009. Trong số đó, có hai bộ phim đặc biệt ý nghĩa với sự nghiệp của Lưu Diệc Phi.

Khí chất thanh thoát của Lưu Diệc Phi được thể hiện rõ nét qua những vai diễn cổ trang dưới thời đạo diễn Trương Kỷ Trung Ảnh: Chụp màn hình phim Thần Điêu Đại Hiệp

Năm 2003, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Vẻ đẹp mong manh, thanh khiết cùng khí chất cổ điển giúp hình tượng Vương Ngữ Yên của cô để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Cũng từ vai diễn này, danh xưng "ngọc nữ" rồi sau đó là "thần tiên tỷ tỷ" bắt đầu gắn bó mật thiết với tên tuổi Lưu Diệc Phi. Ba năm sau, Trương Kỷ Trung tiếp tục lựa chọn cô cho một vai diễn mang tính bước ngoặt khác là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Hình ảnh Lưu Diệc Phi diện trang phục trắng, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thanh tao nhanh chóng trở thành một trong những tạo hình kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Không thể phủ nhận nhan sắc tự nhiên và khí chất đặc biệt của Lưu Diệc Phi là yếu tố quan trọng giúp cô tạo nên sức hút riêng. Tuy nhiên, nếu không có Trương Kỷ Trung cùng hai dự án kiếm hiệp nổi tiếng này, những lợi thế ấy có thể đã không được khai thác trọn vẹn trên màn ảnh.

Thành công của Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Đại Hiệp cũng trở thành bệ phóng quan trọng, giúp tên tuổi và hình ảnh của Lưu Diệc Phi lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á. Đối với thế hệ khán giả lớn lên cùng phim truyền hình Trung Quốc, hình tượng Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ đến nay vẫn được xem là những dấu ấn khó quên.

Tên tuổi Trương Kỷ Trung từng rất quen thuộc với thế hệ khán giả châu Á lớn lên cùng các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc được phát sóng rộng rãi trên truyền hình Ảnh: Chụp màn hình phim Thiên Long Bát Bộ

Tên tuổi Trương Kỷ Trung cũng không xa lạ với nhiều khán giả châu Á. Các bộ phim kiếm hiệp do ông thực hiện từng được mua bản quyền và phát sóng rộng rãi trên nhiều đài truyền hình của các quốc gia, khiến tên ông xuất hiện thường xuyên trong phần giới thiệu và danh sách ê kíp thực hiện. Tuy nhiên, khác với diễn viên, khán giả thường chỉ nhớ tên đạo diễn hoặc nhà sản xuất mà không biết rõ ngoại hình của họ. Vì thế, không ít người có thể đã nghe tên Trương Kỷ Trung suốt nhiều năm nhưng chưa từng nhận ra ông ngoài đời.

Điều thú vị là Trương Kỷ Trung từng xuất hiện trên màn ảnh trong chính những bộ phim mình tham gia sản xuất. Ông góp mặt trong cả hai tác phẩm gắn với thời kỳ nhan sắc đỉnh cao đầu sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Trong Thiên Long Bát Bộ, Trương Kỷ Trung vào vai Uông Kiếm Thông. Đến Thần Điêu Đại Hiệp, ông hóa thân thành Gia Luật Sở Tài. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai Mạnh Bá Phi trong Bích Huyết Kiếm và Vương Nguyên Bá trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.