Người đàn ông kể khoảnh khắc nhặt được bao tải chứa 1 tỉ trên cao tốc

Chiều 24.1, trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Huấn (40 tuổi, trú xã Tiên Lục, Bắc Ninh), xác nhận bản thân là người nhặt được bao tải chứa gần 1 tỉ đồng trên cao tốc gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày qua.

Thời điểm anh Nguyễn Văn Huấn xách bao tải tiền lên xe ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Huấn kể, ngày 23.1, anh cùng 2 người bạn là anh Đồng Mạnh Cường và anh Vũ Quang Tuất (cùng trú tại xã Tiên Lục) từ xã Tiên Lục đến tỉnh Ninh Bình dự buổi liên hoan cuối năm của đối tác. Trưa cùng ngày, sau khi dùng bữa xong, cả 3 người lái xe trở lại Bắc Ninh.

Đến khoảng hơn 12 giờ, khi xe di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền (tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), hướng vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cả ba nhìn thấy một bao tải nằm sát ven đường. Nhận thấy bao tải trên có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông nên họ dừng xe kiểm tra.

“Lúc đó, chúng tôi còn nói đùa với nhau khéo đây là bao tiền vì nó được buộc rất vuông vắn. Ai ngờ khi nhặt mang lên xe nó lại là tiền thật", anh Huấn nhớ lại.

Số tiền được anh Nguyễn Văn Huấn kiểm tra trong bao ẢNH: NVCC

Theo anh Huấn, bao nặng khoảng 30 - 40 kg, gồm rất nhiều cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng, tổng giá trị 1 tỉ đồng. "Nhặt được tiền thì ai cũng vui, chúng tôi cũng vậy. Tuy nhiên, đây là số tiền rất lớn nên chúng tôi nghĩ luôn đến việc liên hệ với người mất để trả lại".

Khoảng 30 phút sau khi nhặt được tiền, anh Huấn đọc được bài đăng của một phụ nữ trên fanpage Facebook “Giao thông văn minh” thông báo việc đánh rơi bao tải tiền trên tuyến cao tốc. Ngay lập tức, anh đã để lại bình luận kèm số điện thoại để liên hệ, đồng thời thống nhất phương án trao trả tài sản.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người phụ nữ đã gặp anh Huấn và anh Cường tại một quán cà phê ở phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, để nhận lại toàn bộ số tiền trước sự chứng kiến của người dân địa phương.

Anh Huấn (giữa) cùng anh Tuất và anh Cường (bìa phải) trao trả tiền cho vợ chồng người đánh rơi ẢNH: NVCC

Anh Huấn chia sẻ, người nhận tiền là một phụ nữ kinh doanh ô tô ở Hà Nội. Sau khi phát hiện rơi tiền, người này đã nhờ trạm thu phí kiểm tra camera giao thông và phát hiện ô tô của anh Huấn dừng lại tại vị trí có bao tải.

"Khi nhận lại tài sản, người phụ nữ đã nói chính xác số tiền, mệnh giá trong bao tải, đồng thời viết cam kết, quay video nên giao dịch diễn ra thuận lợi", anh Huấn nói và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã khen ngợi hành động của mình trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo Công an xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã xác minh vụ việc 3 công dân trên địa bàn nhặt được số tiền lớn trong quá trình lưu thông trên cao tốc và nhanh chóng trao trả cho người đánh rơi.

Vị lãnh đạo khẳng định, đây là sự việc có thật, thể hiện tinh thần trung thực, gương mẫu chấp hành pháp luật, không tham của rơi, đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.