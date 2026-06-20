Người đàn ông nguy kịch vì bệnh thủy đậu mụn nước nổi toàn thân

Các bác sĩ Cần Thơ chvừa cứu sống ca bệnh thủy đậu biến chứng nguy kịch nhập viện trong tình trạng bóng nước nổi dày đặc toàn thân, nhiều nốt có mủ đục đi kèm với là loét miệng, mũi và cả lỗ tai.

Diễn tiến bệnh thủy đậu quá nhanh và phức tạp

Ngày 20.6, thông tin từ Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện vừa điều trị thành công ca bệnh thủy đậu có nhiều biến chứng như viêm phổi nặng do thủy đậu biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ nặng, viêm gan, rối loạn đông máu.

Bệnh nhân rơi vào nguy kịch khi các mụn nước nổi dày đặc toàn thân, kèm với đó là các biến chứng nặng như suy hô hấp cấp ẢNH: ĐT

Bệnh nhân là anh P.H.P (32 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), trước đó chưa từng mắc thủy đậu và cũng chưa được tiêm ngừa loại vắc xin này.

Qua tìm hiểu bệnh sử xác định, anh P. bị lây nhiễm thủy đậu sau khoảng 1 tuần kể từ khi vợ và các con của anh mắc căn bệnh này.

Trong 3 ngày đầu khởi phát, người bệnh xuất hiện tình trạng nổi nhiều bóng nước toàn thân, cơ thể rất uể oải nhưng không bị sốt. Anh P. đã tự đi điều trị tại một phòng khám tư nhân bên ngoài nhưng tình trạng sức khỏe không có cải thiện.

Đến ngày thứ 4 của bệnh, anh P. phải nhập viện trong tình trạng bóng nước đã nổi dày đặc toàn thân, nhiều nốt đã có mủ đục, đi kèm với đó, bệnh nhân còn bị loét miệng, ăn uống kém và tiêu chảy.

Sau khoảng 10 giờ nhập viện diễn tiến bệnh chuyển biến nhanh chóng. Người bệnh rơi vào suy hô hấp cấp và hoàn toàn không đáp ứng với các biện pháp oxy liệu pháp thông thường, buộc phải chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng suy hô hấp nặng, cô đặc máu, nhịp tim nhanh và huyết áp bị hạ.

Bệnh nhân lập tức được các bác sĩ đặt nội khí quản và cho thở máy xâm lấn; đồng thời, các biện pháp can thiệp chuyên sâu được triển khai liên tục gồm lọc máu liên tục, mở phổi bằng phương pháp CPAP 40/40, và truyền các chế phẩm máu để kịp thời điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu.

Sau gần 1 tháng điều trị tình trạng bệnh nhân dần cải thiện ẢNH: ĐT

Bên cạnh việc điều trị, việc chăm sóc cho anh P. cũng gặp nhiều khó khăn khi bóng nước mọc dày đặc khắp bề mặt da và xuất hiện vết loét ở cả niêm mạc miệng, mũi lẫn lỗ tai bệnh nhân. Việc xoay trở, thay đổi tư thế nằm cho bệnh nhân được thực hiện liên tục nhằm chống loét, ngăn ngừa làm nặng thêm các tổn thương da. Một thách thức nữa là mỗi lần xoay trở tư thế cho bệnh nhân, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu) của người bệnh thường bị tụt sâu kéo dài.

Gần 1 tháng nỗ lực chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của người bệnh mới cải thiện dần; được rút nội khí quản và chuyển ra khỏi Khoa Hồi sức tích cực.

Cảnh báo biến chứng nặng ở người lớn

Theo thông tin từ Bộ Y tế, thủy đậu là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella zoster (VZV) thuộc họ Herpeviridae gây nên. Bệnh có khả năng lây truyền rất cao, với tỷ lệ lây nhiễm lên đến 90% ở những người chưa có miễn dịch. Con đường lây lan chủ yếu của virus là qua các giọt bắn của đường hô hấp hoặc do tiếp xúc trực tiếp với các chất dịch từ bóng nước, rất dễ phát triển thành dịch.

Thông thường, bệnh thủy đậu hay xuất hiện thành dịch ở trẻ em lứa tuổi đi học với các triệu chứng đặc trưng là sốt và phát ban dạng nốt phỏng. Phần lớn các ca bệnh ở trẻ em diễn biến lành tính, tuy nhiên đôi khi bệnh vẫn có thể gây tử vong bởi những biến chứng trầm trọng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân có thể phòng ngừa bệnh thủy đậu bằng cách chủ động bằng cách tiêm phòng vắc xin. Theo đó trẻ em cần được tiêm 1 liều vắc xin. Còn người lớn cần được tiêm đủ 2 liều, với khoảng cách giữa các mũi tiêm từ 4 đến 8 tuần.