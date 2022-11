Người đàn ông rơi lầu tử vong ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét các luật: Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân tại kỳ họp bất thường.