Người đàn ông trúng 5 tờ vé số độc đắc, mang tiền đi mua vàng

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về 5 tờ vé số độc đắc được một đại lý vé số đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, kết quả mở thưởng của đài Tiền Giang ngày 30.3 với dãy 958271 trúng giải đặc biệt. Tổng số tiền trúng số là 10 tỉ đồng, mỗi tờ trúng sẽ trừ 10% thuế theo quy định, còn 9 tỉ đồng.



Dân mạng nhiệt tình gửi lời chúc mừng đến chủ nhân vì may mắn có số tiền lớn sau khi mua vé số. Không ít người hy vọng bản thân cũng gặp may mắn, có thể trúng số như chủ nhân có 5 tờ trúng số độc đắc. Tài khoản Trâm Nguyễn bình luận: "Ước gì trúng số độc đắc một lần sẽ giúp đỡ mọi người xong còn bao nhiêu cho cha mẹ và con cái". Bạn Lý Nguyễn viết: "Xin vía từ chủ nhân có sự may mắn, tài lộc quanh năm. Chúc mừng người trúng giải nhé".

5 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 958271 ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nam, đại diện đại lý vé số Ngọc Diễm (ở H.Đức Hòa, Long An) cho biết, chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Người này mang đến đại lý đổi tiền sau khi trúng số, thỉnh thoảng mua vé số, không phải mua thường xuyên.

"Tôi đã nhờ đại lý lớn hơn mang tiền đến đổi giùm cho khách. Người trúng số đến nhận tiền một mình, không đi cùng người nhà, nhận tiền xong họ rời đi, tôi cũng không hỏi thông tin cá nhân cụ thể của họ. Chủ nhân của 5 tờ vé số trúng độc đắc vừa nhận tiền mặt vừa nhận qua hình thức chuyển khoản. Họ nhận qua chuyển khoản hơn 2 tỉ đồng, còn lại nhận tiền mặt", anh Nam cho hay.

Kết quả xổ số ngày 30.3 ẢNH: TN

Cũng theo anh Nam, vị khách không mua vé số ở cửa hàng anh, chỉ đến đổi sau khi trúng số. Anh cũng thường xuyên chứng kiến khách hàng trúng số nhưng trúng độc đắc khá ít.

"Người này nói sẽ dùng tiền trúng số chi tiêu cá nhân và mua vàng cất giữ vì đợt này giá vàng cao. Tôi kinh doanh vé số cách đây không lâu, nhận vé số của các đại lý khác về bán cho khách", anh Nam nói.

Cách đây không lâu, một người đàn ông ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã trúng số tổng cộng 13 tờ độc đắc, 117 tờ an ủi với số tiền 31 tỉ 850 triệu đồng. Người này bỏ ra hơn 3 triệu đồng mua vé số, thông tin nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người quan tâm, chia sẻ.