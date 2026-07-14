Người đàn ông xơ gan giai đoạn cuối hồi sinh sau ca ghép gan

Ngày 13.7, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V (63 tuổi, ở Ba Đồn, Quảng Trị), sau ca ghép gan thành công. Ông N.Q.V bị xơ gan giai đoạn cuối, nhập viện ngày 13.6 tại Bệnh viện Trung ương Huế trong diện chờ ghép gan vì trước đó ông đã đăng ký ghép tạng tại Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế.

Ca ghép được thực hiện trong đợt lấy và ghép đa mô, tạng từ người hiến chết não lần thứ hai do Bệnh viện Trung ương Huế triển khai, diễn ra từ ngày 13 đến rạng sáng 14.6. Người hiến tạng là ông P.H.N (50 tuổi, ở Nghệ An), bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Hội đồng chuyên môn đã xác nhận người bệnh chết não.

Đây là ca ghép thứ 2 do Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tự chủ quy trình lấy và ghép tạng tại đơn vị, gồm tim, gan, 2 thận và 2 giác mạc.

Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân được ghép gan thành công và ra viện ẢNH: Bệnh viện cung cấp

Sau ghép, sức khỏe ông N.Q.V ổn định, chức năng gan phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Theo Giáo sư - tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng đến phẫu thuật, hồi sức. Triển khai đồng thời tại 7 phòng mổ và chăm sóc sau ghép. Đây là tiền đề quan trọng để bệnh viện phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép đa tạng.

Mỗi ca ghép thành công không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của việc hiến mô, tạng.

Đến nay, trong 6 người được ghép từ nguồn tạng của người hiến chết não, bệnh nhân ghép giác mạc đã xuất viện trước đó, bệnh nhân ghép gan xuất viện ngày 13.7.

Hai bệnh nhân ghép thận có sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện vào ngày 16.7, trong khi bệnh nhân ghép tim đang tiếp tục được theo dõi, đã ăn uống bình thường và hồi phục tích cực.

Đây là trường hợp ghép gan thứ 11 tại bệnh viện, đánh dấu thêm một bước tiến trong việc làm chủ kỹ thuật và phối hợp đa chuyên khoa, xử trí các biến chứng trong và sau mổ ghép.