Người dân 'rối não' vì biển báo: Xe máy phải tranh làn vì ô tô đỗ
Video Đời sống

Người dân 'rối não' vì biển báo: Xe máy phải tranh làn vì ô tô đỗ

Sầm Ánh - Kinh Luân
04/03/2026 13:47 GMT+7

Dù đã được lắp đặt nhằm tổ chức lại giao thông, hệ thống biển báo phân làn trên đường Lương Định Của (TP.HCM) lại đang khiến nhiều người dân lúng túng khi lưu thông. Việc ô tô dừng đỗ chiếm làn xe máy cùng những bất cập trong cách bố trí biển báo đang đặt ra yêu cầu sớm điều chỉnh để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người tham gia giao thông.

 Thời gian gần đây, trên tuyến đường Lương Định Của (P.An Khánh, TP.HCM), việc xuất hiện hệ thống biển báo phân làn sai quy chuẩn khiến không ít người tham gia giao thông bối rối khi lưu thông qua khu vực này.

Theo đó, các làn xe được quy định cụ thể theo từng loại phương tiện: làn ngoài cùng bên trái dành cho ô tô; làn giữa dành cho ô tô con, xe khách và xe buýt; trong khi làn sát lề phải được bố trí cho xe hai bánh.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều ô tô thường xuyên dừng đỗ sát lề phải, chiếm trọn phần đường dành cho xe máy. Điều này buộc người đi xe hai bánh phải chuyển hướng sang làn giữa để tiếp tục lưu thông, dù đây không phải là làn đường được quy định cho họ.

Mỗi ngày, có không ít xe máy vẫn phải đi vào làn ô tô. Một số tài xế chia sẻ rằng họ không còn lựa chọn nào khác khi làn đường của mình bị chiếm dụng, nhưng đồng thời cũng lo lắng nguy cơ bị xử phạt vì đi sai làn.

- Ảnh 1.

Mỗi ngày, có không ít xe máy vẫn phải đi vào làn ô tô

ẢNH: SẦM ÁNH

Tuyến đường Lương Định Của tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn, nhà hàng, nên nhu cầu dừng, đỗ ô tô để mua sắm, ăn uống là rất lớn. Đáng chú ý, dọc tuyến không có biển cấm dừng, cấm đỗ ô tô, khiến việc đỗ xe sát lề phải diễn ra phổ biến.

Trước những bất cập nêu trên, nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm rà soát, điều chỉnh lại phương án phân làn cũng như hệ thống biển báo để phù hợp hơn với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi và sự an tâm cho người tham gia giao thông.

- Ảnh 2.

Đơn vị thi công lắp đặt biển phân làn theo từng loại phương tiện: làn ngoài cùng bên trái dành cho ô tô; làn giữa dành cho ô tô con, xe khách và xe buýt; làn còn lại sát lề phải dành cho xe hai bánh

ẢNH: KINH LUÂN

Hiện nay, Phòng Quản lý Bảo trì và khai thác công trình giao thông đã kiến nghị chủ đầu tư dự án đường Lương Định Của (Ban Giao thông TP.HCM) thay thế các biển báo chưa phù hợp, đồng thời điều chỉnh lại phương án phân làn nhằm khắc phục những bất cập, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi lưu thông.

Khám phá thêm chủ đề

