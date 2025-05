Người dân sống khổ vì bụi than

B ỤI PHỦ, TIẾNG ỒN VÂY QUANH

Tại điểm trường A Rông Trên (thuộc Trường mầm non A Ngo, H.Đakrông, Quảng Trị) nằm sát mặt đường QL15D, bụi than luôn tràn vào các lớp học. Vào mùa nắng, bụi từ xe container vận chuyển than cuốn theo gió bay mù mịt, phủ lên đồ dùng học tập, đồ chơi của trẻ. Mùa mưa, bùn than đen sì bám dính khắp nơi khiến việc đi lại, giảng dạy thêm phần khó khăn.

Bãi tập kết, sang hạ tải than của Công ty TNHH Nam Tiến ở thôn A Đeng (xã A Ngo, H.Đakrông, Quảng Trị) Ảnh: THANH LỘC

Cô giáo Hồ Thị Hồng Lai (giáo viên Trường mầm non A Ngo) than phiền: "Vào những ngày gió Lào thổi mạnh, bụi bay vào lớp học bám đen kịt vào từng đồ vật. Hôm nào gió quá to, giáo viên buộc phải đóng cửa dạy học, mà đóng cửa thì các cháu ngột ngạt, dễ quấy khóc. Khó khăn không chỉ vì bụi, mà giờ cao điểm còn bị xe chở than đỗ dồn trước điểm trường gây tiếng ồn, lộn xộn và mất an toàn giao thông".

Nhiều điểm trường khác thuộc Trường mầm non A Ngo cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Cô giáo Nguyễn Thị Hoài, nhà ở gần bãi sang hạ tải than tại Km2 QL15D, chia sẻ: "Nhà tôi sát đường, bụi vào nhà cả ngày lẫn đêm, lau xong vài tiếng lại phủ một lớp dày. Mưa xuống thì đường trơn trượt vì bùn than, còn nắng thì ngộp thở. Xe chạy nhanh, bóp còi liên tục, rất nguy hiểm cho người đi đường".

Gia đình chị Nguyễn Thị Giao Linh, ở thôn A Đeng (xã A Ngo), cũng đang ngày ngày vật lộn với bụi bặm. Căn nhà cách mặt đường vài bước, lại gần khu vực sang hạ tải than, nên bụi len lỏi vào từng góc nhỏ trong nhà. "Từ đầu giờ chiều, xe container ùn ứ trước nhà, chen chúc nhích từng chút khiến sinh hoạt của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà cửa lau dọn liên tục mà bụi vẫn dày đặc. Người già, trẻ nhỏ sống trong cảnh này lâu dài rất lo lắng về sức khỏe", chị Linh bức xúc nói.

Hàng chục hộ dân tại các xã A Ngo, A Bung, Tà Rụt, nơi tuyến QL15D đi qua, cũng đang chịu cảnh ngột ngạt tương tự. Môi trường ô nhiễm, tiếng ồn, bụi bẩn bủa vây cả ngày lẫn đêm. Đáng lo ngại hơn, QL15D có nhiều khúc cua gấp, lòng đường hẹp, lại đi qua nhiều khu dân cư, trường học, trụ sở công sở... nhưng mỗi ngày phải "gánh" hàng trăm lượt xe rơ moóc, container vận chuyển than đá và hàng hóa.

C ẦN TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ông Hồ Tất Huấn, Chủ tịch UBND xã A Ngo, cho biết việc vận chuyển than qua Cửa khẩu quốc tế La Lay đã được người dân phản ánh suốt nhiều năm nay do gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng giao thông và mất an toàn. "Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Các công ty liên quan gồm Công ty CP Logistics PTS Việt Nam, Công ty TNHH Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty TNHH Nam Tiến", ông Huấn nói.

Đặc biệt, bãi sang hạ tải than của Công ty TNHH Nam Tiến tại thôn A Đeng, được tỉnh chấp thuận tạm thời từ tháng 8.2023, hiện là điểm nóng về ô nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân xung quanh. "Theo chủ trương, đây là điểm tập kết, sang hạ tải tạm thời trong lúc doanh nghiệp hoàn tất thủ tục pháp lý xây dựng kho bãi. Địa phương đã nhiều lần nhắc nhở đơn vị tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường", ông Huấn nói thêm.

Đại diện Công ty TNHH Nam Tiến thừa nhận có tình trạng ô nhiễm, nguyên nhân một phần do hạ tầng còn yếu, tuyến đường phía VN và Lào đang thi công nên xe vận chuyển làm rơi vãi bùn đất ra đường. Vị này cũng cho biết các xe của công ty đã phủ bạt che than, xây hố lắng, tưới nước thường xuyên trên tuyến và điều phối xe phù hợp, nhưng cũng thừa nhận đây chỉ là giải pháp tình thế… Về lâu dài, phía công ty mong muốn sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai kho bãi đạt chuẩn, hạn chế tác động tới người dân.