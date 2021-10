Người dân Tây Ninh có nguyện vọng về quê cần đăng ký ngay

Chiều 4.10, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản gửi đến UBND TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước đề nghị hỗ trợ, tạo điều để tỉnh đón tất cả người dân Tây Ninh có nguyện vọng về quê.

Trước đó, ngày 30.9, UBND tỉnh Tây Ninh có kế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh đang ở TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước có nguyện vọng trở về địa phương. Trong đó, đối tượng được đăng ký là phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người hết tuổi lao động là người dân Tây Ninh hoặc có người thân có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh, đang lưu trú tại các tỉnh thành trên.

Tuy nhiên, theo ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, do tình hình các ngày qua, người dân Tây Ninh ngoài các đối tượng được đăng ký theo kế hoạch thì nhiều người dân khác cũng có nguyện vọng trở về quê. Do đó, để đón tất cả người dân Tây Ninh trở về chu đáo, an toàn, UBND tỉnh đề nghị các tỉnh, thành hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân Tây Ninh.

Theo đó, người dân đăng ký thông qua ứng dụng do Sở TT-TT triển khai, qua Ban liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh hoặc đăng ký qua ứng dụng Zalo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ứng dụng Tây Ninh Smart hay tổng đài 0276.1022 của tỉnh.





Thời gian đăng ký từ nay cho đến 15 giờ ngày 5.10, dự kiến đón về từ ngày 6 - 10.10.

Người có trong danh sách được đón về sẽ đi taxi đến điểm đón về bằng xe khách (có xe dẫn đoàn của lực lượng chức năng). Người dân có ô tô riêng thì đăng ký thông tin với Sở GTVT Tây Ninh để được cấp giấy vận chuyển.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng lưu ý, người dân được đón về quê phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 còn thời hạn (trong 72 giờ). Đồng thời, khi về quê, người dân phải chấp hành cách ly y tế theo quy định.