Người dân tham quan khu tái định cư dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ

Ngày 22.10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông Hồ Hoàn Kiếm, đi kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng và xã Đông Anh.

Người dân tham quan ô đất số 5.B1-CT ở khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh ẢNH: KHẮC HIẾU

Việc di chuyển các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm, theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở và phục vụ cộng đồng nhân dân thủ đô, là chủ trương đúng đắn và thuộc dự án trọng điểm của TP.Hà Nội.

Sau khi tham quan các khu đất ở khu đô thị mới Việt Hưng (P.Việt Hưng), người dân tiếp tục đi tham quan Nhà NO15A ĐN2, NO15A ĐN3, NO15B ĐN1, NO15B ĐN2, Khu nhà tái định cư Thượng Thanh (P.Việt Hưng). Đây là khu tái định cư đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Riêng khu đất tái định cư Đông Hội, ô đất số 5.B1-CT, xã Đông Anh, nằm gần trục đường Trường Sa, cầu Đông Trù và một số dự án chung cư hiện đại.

Cùng các hộ dân đi tham quan, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, 55 tuổi (ở 24 Lý Thái Tổ, P.Hoàn Kiếm) cho biết chị ủng hộ chủ trương của thành phố khi thu hồi đất để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông Hồ Hoàn Kiếm.

"Tham quan các khu đất, nhà tái định cư tôi thấy nơi nào cũng nằm ở vị trí thoáng mát, rộng, đặc biệt khu đất ở khu đô thị mới Việt Hưng rất đẹp. Ở chỗ cũ, tuy gần phố nhưng gian rất chật chội", chị Hạnh nói.

Khu đất tái định cư ở khu đô thị mới Việt Hưng nhìn từ trên cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Đa số người dân đánh giá cao hạ tầng khu vực Việt Hưng sau khi tham quan các căn hộ, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại lớn nhất về việc ổn định công ăn việc làm sau khi chuyển đến đây.

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP.Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, P.Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và P.Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.