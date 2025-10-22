Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Người dân tham quan khu tái định cư dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ

Nguồn: BQLDA Đầu tư Hạ tầng P.Hoàn Kiếm
Nguồn: BQLDA Đầu tư Hạ tầng P.Hoàn Kiếm
22/10/2025 16:00 GMT+7

Người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía đông Hồ Hoàn Kiếm (còn được gọi là Hồ Gươm) đã được cơ quan chức năng đưa đi tham quan, giới thiệu khu đất, nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Ngày 22.10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông Hồ Hoàn Kiếm, đi kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng và xã Đông Anh.

- Ảnh 1.

Người dân tham quan ô đất số 5.B1-CT ở khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh

ẢNH: KHẮC HIẾU

Việc di chuyển các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Hoàn Kiếm, theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở và phục vụ cộng đồng nhân dân thủ đô, là chủ trương đúng đắn và thuộc dự án trọng điểm của TP.Hà Nội.

Sau khi tham quan các khu đất ở khu đô thị mới Việt Hưng (P.Việt Hưng), người dân tiếp tục đi tham quan Nhà NO15A ĐN2, NO15A ĐN3, NO15B ĐN1, NO15B ĐN2, Khu nhà tái định cư Thượng Thanh (P.Việt Hưng). Đây là khu tái định cư đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm thành phố, được trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Riêng khu đất tái định cư Đông Hội, ô đất số 5.B1-CT, xã Đông Anh, nằm gần trục đường Trường Sa, cầu Đông Trù và một số dự án chung cư hiện đại.

Cùng các hộ dân đi tham quan, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, 55 tuổi (ở 24 Lý Thái Tổ, P.Hoàn Kiếm) cho biết chị ủng hộ chủ trương của thành phố khi thu hồi đất để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông Hồ Hoàn Kiếm.

"Tham quan các khu đất, nhà tái định cư tôi thấy nơi nào cũng nằm ở vị trí thoáng mát, rộng, đặc biệt khu đất ở khu đô thị mới Việt Hưng rất đẹp. Ở chỗ cũ, tuy gần phố nhưng gian rất chật chội", chị Hạnh nói.

- Ảnh 2.

Khu đất tái định cư ở khu đô thị mới Việt Hưng nhìn từ trên cao

ẢNH: KHẮC HIẾU

Đa số người dân đánh giá cao hạ tầng khu vực Việt Hưng sau khi tham quan các căn hộ, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại lớn nhất về việc ổn định công ăn việc làm sau khi chuyển đến đây.

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP.Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, P.Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và P.Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.

Dự án cải tạo không gian phía đông Hồ Hoàn Kiếm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Khu vực cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở VH-TT (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.

