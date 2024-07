Người dân TP.HCM cảm nhận rung chấn từ động đất ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum) lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28.7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Trước đó, khoảng 11 giờ 17 phút một trận động đất có độ lớn 4,1 độ Richter cũng xảy ra tại khu vực trên.



Động đất với cường độ mạnh hiếm gặp xảy ra vào trưa nay Viện Vật lý địa cầu

Những trận động đất liên tục với cường độ mạnh đã gây rung lắc không chỉ những địa phương lân cận mà ảnh hưởng tới cả ở TP.HCM.

Trưa nay, nhiều người dân TP.HCM cảm nhận sự tác động từ trận động đất. Chị Nguyễn Khanh ở Q.4 cho biết, cảm thấy có sự rung lắc lúc khoảng 11h30. Ban đầu chị còn tưởng bị choáng do sức khỏe không tốt, sau đó cũng nghĩ tới động nhất nhưng cơn rung lắc nhẹ chỉ khoảng 10 giây nên chị quên nhanh. Sau đó đọc báo mới biết là do ảnh hưởng của động đất.

Nhiều người dân TP.HCM sống ở các tòa nhà cao tầng cũng cho biết có cảm giác tương tự nhưng không để ý, ban đầu cứ tưởng do tác động của giông gió giống như những ngày trước đó. "Tôi không nghĩ tác động của nó lớn đến thế, nên rất lo vì bản thân sống ở nhà cao tầng", chị Ngọc Huyền, ngụ quận Bình Thạnh, lo lắng.

Trong khi đó, chị Thu Hiền ở Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, lúc khoảng 11 giờ 40 phút có cảm giác nhà cửa rung nhẹ, đặc biệt chén đĩa trên sóng chén bị xô lệch.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, liên tiếp xảy ra những trận động đất có cường độ khá mạnh trong sáng nay, do ở TP.HCM có nhiều nhà cao tầng nên có thể ở một số tòa nhà và vị trí người dân cảm nhận được dư chấn rung lắc, nhưng tác động có thể không lớn. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, dự báo những tác động liên tục đến cộng đồng, mọi người cần hết sức bình tĩnh.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do động đất kích thích, do ảnh hưởng từ các hoạt động của các hồ thủy điện trong khu vực vì hơn một tuần qua mưa lớn liên tục xuất hiện do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão. Trước đây, Kon Tum cũng thường xảy ra động đất cường độ từ 2 - 4 độ Richter.