Người dân TP.HCM đi xe buýt lại sắp được bốc thăm trúng thưởng

Chương trình do TTGTCC tổ chức, với sự đồng hành, tài trợ của Công ty CP Bóng đá TP.HCM nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Theo đó, chương trình bốc thăm sẽ dành cho hành khách đi xe buýt tại 6 bến xe trong tháng 9, diễn ra từ 23 - 25.9, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút mỗi ngày và kết thúc tại từng địa điểm ngay khi toàn bộ số phiếu được bốc thăm hết.

Chương trình đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM còn được bốc thăm trúng thưởng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân ẢNH: Đ.T

Cụ thể, ngày 23.9 sẽ tổ chức bốc thăm tại Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe buýt Chợ Lớn. Ngày 24.9 tổ chức tại Bến xe buýt quận 8 và Bến xe buýt Củ Chi. Ngày 25 sẽ tới lượt hành khách di chuyển tại Bến xe khách Bình Dương và Bến xe Bình Châu tham gia chương trình.

Có tổng cộng 200 phần quà dành cho các hành khách với tổng giá trị 100 triệu đồng. Mỗi phần quà là 1 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 500.000 đồng.

Ban tổ chức lưu ý hành khách sử dụng xe buýt tại các bến xe trong thời gian tổ chức chương trình sẽ được tham gia bốc thăm. Các phiếu bốc thăm gồm phiếu trúng thưởng và phiếu không trúng thưởng, được chuẩn bị sẵn trong thùng phiếu.

Mỗi hành khách được bốc thăm 1 lần. Trường hợp bốc được phiếu trúng thưởng, hành khách được nhận 1 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 500.000 đồng. Mỗi hành khách chỉ được tham gia 1 lần trong toàn bộ các chương trình bốc thăm trúng thưởng trong tháng 9.

Do số lượng phiếu có hạn, chương trình tại từng địa điểm sẽ kết thúc ngay khi toàn bộ số phiếu được bốc thăm hết, không phụ thuộc vào thời gian dự kiến kết thúc chương trình.

Chương trình bốc thăm trúng thưởng lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 8 nhằm tri ân hành khách đi xe buýt. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình trong lần tổ chức đầu tiên là 40 triệu đồng, gồm 80 phiếu mua hàng Co.opmart, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, còn có 4 hành khách may mắn nhận được xe đạp điện trợ lực.

"Thông qua các hoạt động đồng hành cùng hành khách, Trung tâm hướng đến việc từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, tiết kiệm chi phí đi lại và xây dựng môi trường giao thông đô thị văn minh, hiện đại" - đại diện TTGTCC chia sẻ.