Người dân TP.HCM du xuân lưu ý: Triều cường vượt báo động 3, tiếp tục tăng

Chênh lệch nhiệt độ cao, cần chú ý sức khỏe khi du xuân

Trong những ngày Tết Giáp Thìn, thời tiết các tỉnh thành tại Nam bộ tiếp tục ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động du xuân, chúc tết. Riêng vào các thời điểm trưa và chiều thời tiết sẽ nóng và hanh khô, một số tỉnh miền Đông có nắng nóng. Ngoài ra, vào rạng sáng mùng 3 tết thời tiết còn se lạnh. Với thời tiết hanh khô như vậy, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn nên dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời cần đề phòng xảy ra cháy nổ.

Từ 12 - 14.2 (từ mùng 3 - 5 tết): Mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, thấp nhất 22 - 25 độ C, phía bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C.