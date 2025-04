Người dân TP.HCM lưu ý: Cấm xe hơn 20 tuyến đường từ 18 giờ tối nay 27.4

Sáng 27.4, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa thông báo cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm TP.HCM từ 18 giờ tối nay để phục vụ tổ chức hoạt động bắn pháo hoa tầm cao hưởng ứng chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức hoạt động bắn pháo hoa tầm cao và bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân khi tham gia hoạt động tại khu vực trung tâm TP, CSGT TP.HCM sẽ cấm xe lưu thông từ 18 giờ - 22 giờ ở các tuyến đường sau:

Phạm vi cấm đường từ 18 giờ tối nay 27.4 ẢNH: PC08

+ Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi).

+ Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng).

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Tôn Đức Thắng).

+ Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến hầm chui cầu Khánh Hội).

+ Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến đường Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ đường Ngô Văn Năm đến đường Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng).

+ Đường Hải Triều (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ).

+ Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ).

+ Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ).

+ Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Hồ Tùng Mậu).

+ Đường Mạc Thị Bưởi (từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ).

+ Đường Hai Bà Trưng (từ đường Đông Du đến Công trường Mê Linh).

+ Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm: đường Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), đường Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), đường Phan Văn Đạt (đến đường Mạc Thị Bưởi), đường Thi Sách (đến đường Đông Du), đường Hai Bà Trưng (đến đường Mạc Thị Bưởi).

+ Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Lộ trình lưu thông thay thế khi cấm xe

- Hướng từ Q.Bình Thạnh đi Q.4: đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) – đường Tôn Đức Thắng – đường Nguyễn Du – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Nguyễn Thị Nghĩa – đường Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – đường Hoàng Diệu – đường Nguyễn Tất Thành (Q.4).

- Hướng từ Q.4 đi Q.Bình Thạnh: đường Nguyễn Tất Thành (Q.4), đường Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – đường Nguyễn Thái Học – đường Nguyễn Thị Nghĩa – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Nguyễn Thị Minh Khai – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh).

- Hướng từ TP.Thủ Đức đi Q.3, 5: đường Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức) – đường Điện Biên Phủ - đường Đinh Tiên Hoàng – đường Võ Thị Sáu – đường Ba Tháng Hai – đường Lê Hồng Phong (Q.5).

- Hướng từ Q.3, 5 đi TP.Thủ Đức: đường Lê Hồng Phong (Q.5) – đường Điện Biên Phủ - đường Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức).

Chương trình pháo hoa đêm nay diễn ra từ 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 phút ẢNH: PC08

CSGT TP.HCM lưu ý, đối với các phương tiện của các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn… thuộc phạm vi các tuyến đường dẫn ra vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: đường Phan Văn Đạt, đường Hồ Huấn Nghiệp, đường Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào đường Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

Người dân cần chú ý, cấm các loại các loại xe dừng đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt Ngã tư Gò Dưa, cầu Bình Triệu, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc.

Người lái xe khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình trên cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.