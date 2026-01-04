Người dân TP.HCM nôn nao đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son

Những chậu hoa rực rỡ khoe sắc với nhiều loài hoa khác nhau như hoa cúc mâm xôi, hoa sao nhái, hoa đồng tiền,...

Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, cầu Ba Son hiện đại vươn mình giữa trung tâm TP.HCM.

Ngay tại công viên cạnh ga Ba Son, vườn hoa tết này đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in trong những ngày đầu năm mới 2026.

Chị Nguyễn Trần Kim Ngọc đã cùng gia đình của mình đến vườn hoa này để tham quan, chụp ảnh ẢNH: SẦM ÁNH

Chị Nguyễn Trần Kim Ngọc đã cùng gia đình của mình đến vườn hoa này để tham quan, chụp ảnh. Theo chị, không gian tại đây tạo thiện cảm nhờ vị trí ngay trung tâm thành phố, cách bài trí gọn gàng, nhiều tiểu cảnh được thiết kế phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ, mang lại trải nghiệm thoải mái trong những ngày đầu năm.

Vườn hoa được xây dựng theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại. Các khóm hoa được sắp xếp hài hòa, đan xen cùng những tiểu cảnh quen thuộc như nón lá, tạo điểm nhấn giữa bối cảnh là các công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM.

Không gian chụp ảnh được tổ chức theo nhiều cụm, lối đi thông thoáng, giúp người tham quan dễ dàng di chuyển và lựa chọn góc hình phù hợp. Nhiều chậu hoa được bố trí thấp, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, vườn hoa nằm liền kề ga Ba Son, giúp việc di chuyển trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt đối với người dân lựa chọn tàu metro để đến tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, vườn hoa cạnh ga Ba Son không chỉ là điểm check-in lý tưởng, mà còn góp phần lan tỏa sắc xuân sớm, mang đến niềm vui và sự háo hức cho người dân thành phố khi chờ đón một Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.