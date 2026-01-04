Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người dân TP.HCM nôn nao đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son
Video Đời sống

Người dân TP.HCM nôn nao đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son

Sầm Ánh
Sầm Ánh
04/01/2026 05:36 GMT+7

Giữa trung tâm TP.HCM, vườn hoa tết cạnh ga Ba Son rực rỡ sắc xuân, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh trong những ngày đầu năm 2026.

Những chậu hoa rực rỡ khoe sắc với nhiều loài hoa khác nhau như hoa cúc mâm xôi, hoa sao nhái, hoa đồng tiền,...

Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, cầu Ba Son hiện đại vươn mình giữa trung tâm TP.HCM.

Ngay tại công viên cạnh ga Ba Son, vườn hoa tết này đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in trong những ngày đầu năm mới 2026.

Người dân TP.HCM ‘nôn nao’ đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son - Ảnh 1.

Những chậu hoa rực rỡ khoe sắc với nhiều loài hoa khác nhau như hoa cúc mâm xôi, hoa sao nhái, hoa đồng tiền

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân TP.HCM ‘nôn nao’ đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Trần Kim Ngọc đã cùng gia đình của mình đến vườn hoa này để tham quan, chụp ảnh

ẢNH: SẦM ÁNH

Chị Nguyễn Trần Kim Ngọc đã cùng gia đình của mình đến vườn hoa này để tham quan, chụp ảnh. Theo chị, không gian tại đây tạo thiện cảm nhờ vị trí ngay trung tâm thành phố, cách bài trí gọn gàng, nhiều tiểu cảnh được thiết kế phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ, mang lại trải nghiệm thoải mái trong những ngày đầu năm.

Vườn hoa được xây dựng theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại. Các khóm hoa được sắp xếp hài hòa, đan xen cùng những tiểu cảnh quen thuộc như nón lá, tạo điểm nhấn giữa bối cảnh là các công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM.

Không gian chụp ảnh được tổ chức theo nhiều cụm, lối đi thông thoáng, giúp người tham quan dễ dàng di chuyển và lựa chọn góc hình phù hợp. Nhiều chậu hoa được bố trí thấp, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, vườn hoa nằm liền kề ga Ba Son, giúp việc di chuyển trở nên thuận lợi hơn, đặc biệt đối với người dân lựa chọn tàu metro để đến tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Người dân TP.HCM ‘nôn nao’ đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son - Ảnh 3.

Vườn hoa tết này đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến check-in

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân TP.HCM ‘nôn nao’ đón tết, rủ nhau check-in vườn hoa tết cạnh ga Ba Son - Ảnh 4.

Không gian chụp ảnh được tổ chức theo nhiều cụm, lối đi thông thoáng, giúp người tham quan dễ dàng di chuyển và lựa chọn góc hình phù hợp

ẢNH: SẦM ÁNH

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, vườn hoa cạnh ga Ba Son không chỉ là điểm check-in lý tưởng, mà còn góp phần lan tỏa sắc xuân sớm, mang đến niềm vui và sự háo hức cho người dân thành phố khi chờ đón một Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Tin liên quan

Vườn quýt hồng Đồng Tháp tuyệt đẹp đón khách du xuân sớm

Vườn quýt hồng Đồng Tháp tuyệt đẹp đón khách du xuân sớm

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, các vườn quýt hồng ở Đồng Tháp bước vào cao điểm đón khách tham quan. Quýt chín rộ, vàng cam rực rỡ khắp vườn không chỉ mang lại không khí xuân sớm mà còn mở ra mùa du lịch miệt vườn sôi động, giúp nhà vườn gia tăng giá trị từ cây trồng đặc sản.

Chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam làm từ 1.000 giống hoa, cây kiểng ở miền Tây

Chiêm ngưỡng 'trái tim làng hoa' gây sốt ở Sa Đéc

Khám phá thêm chủ đề

vườn hoa tết Ga Ba Son check-in tết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 TP.HCM du lịch Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận