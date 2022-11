Người dân TP.HCM và Bình Dương có thể ngồi nhà đặt lịch làm việc với BHXH

Ngày 7.11, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Công an thu giữ gần 150 khẩu súng các loại, 250 viên đạn, hơn 4.000 dao, kiếm...