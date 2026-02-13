Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày, từ 14.2 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết 22.2 (tức mùng 6 tết). Vào chiều 13.2, dòng người rời Hà Nội về quê tăng mạnh, tạo áp lực giao thông lớn lên nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ ở thủ đô
ẢNH: TRƯỜNG HUY
Từ 15 giờ ngày 14.2, lối lên Vành đai 3 trên cao (đoạn đi qua địa bàn P.Thanh Xuân) xuất hiện tình trạng ùn ứ . Dòng phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm chỉ nhích từng mét để leo lên Vành đai 3 trên cao hoặc tiếp tục di chuyển theo đường Khuất Duy Tiến đi về phía Nghiêm Xuân Yêm
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ tết
Càng về cuối buổi chiều, ùn tắc xảy ra gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi càng nghiêm trọng
Dòng phương tiện nhích từng mét trên đường Khuất Duy Tiến
Nhiều người đi xe máy leo vỉa hè để sớm thoát điểm ùn tắc trên đường Khuất Duy Tiến
Phương tiện nhích từng mét trên đường Ngọc Hồi theo hướng rời thủ đô ở cửa ngõ phía nam
Phương tiện ken đặc trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)