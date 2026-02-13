Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng

Nguyễn Trường - Đình Huy
13/02/2026 18:59 GMT+7

Trong ngày làm việc cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân ùn ùn rời Hà Nội về quê, khiến nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ xảy ra ùn ứ.

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 1.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày, từ 14.2 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết 22.2 (tức mùng 6 tết). Vào chiều 13.2, dòng người rời Hà Nội về quê tăng mạnh, tạo áp lực giao thông lớn lên nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ ở thủ đô

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 2.

Từ 15 giờ ngày 14.2, lối lên Vành đai 3 trên cao (đoạn đi qua địa bàn P.Thanh Xuân) xuất hiện tình trạng ùn ứ . Dòng phương tiện di chuyển chậm, nhiều thời điểm chỉ nhích từng mét để leo lên Vành đai 3 trên cao hoặc tiếp tục di chuyển theo đường Khuất Duy Tiến đi về phía Nghiêm Xuân Yêm

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 3.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 4.
Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 5.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ tết

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 6.

Càng về cuối buổi chiều, ùn tắc xảy ra gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi càng nghiêm trọng

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 7.

Dòng phương tiện nhích từng mét trên đường Khuất Duy Tiến

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 8.

Nhiều người đi xe máy leo vỉa hè để sớm thoát điểm ùn tắc trên đường Khuất Duy Tiến

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 9.

Phương tiện nhích từng mét trên đường Ngọc Hồi theo hướng rời thủ đô ở cửa ngõ phía nam

ẢNH: TRƯỜNG HUY

Người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ tết, đường phố kẹt cứng- Ảnh 10.

Phương tiện ken đặc trên đường Vành đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

ẢNH: TRƯỜNG HUY


 

Hà Nội: Dựng 'lô cốt' xây bể ngầm cận tết, giao thông phố cổ ngột ngạt

Hà Nội: Dựng 'lô cốt' xây bể ngầm cận tết, giao thông phố cổ ngột ngạt

'Lô cốt' bất ngờ được dựng lên trước chợ Hàng Da (Hà Nội) vào dịp cận tết Nguyên đán 2026, đúng thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến giao thông phố cổ khu vực này trở nên hỗn loạn.

hà nội nghỉ tết Tết Nguyên đán ùn tắc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

