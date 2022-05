Người dân vây bắt tên trộm xe máy trong làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Chiều 29.5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Dũng (29 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm xe máy.

Dũng được xác định vừa thực hiện hành vi trộm xe máy trong làng Đại học Quốc gia TP.HCM thì bị người dân vây bắt.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 28.5, Nguyễn Bá Dũng cùng đồng bọn chở nhau vào khu làng Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An) để tìm xe máy trộm. Khi đến quán internet ở khu vực chợ gần Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM, Dũng phát hiện một chiếc xe máy đang đậu ngoài đường. Đồng bọn của Dũng đứng ngoài cảnh giới, Dũng đến bẻ khóa xe.





Khi Dũng nổ máy xe bỏ chạy thì bất ngờ té ngã vì chiếc xe có khóa bánh trước. Người dân phát hiện vụ việc đã truy hô cùng nhau bắt Dũng, đồng bọn của Dũng nhanh chóng tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu công an xác định Dũng có nhiều tiền án, gần nhất là vụ trộm xe máy bị Công an P.Đông Hòa bắt và ra tù hồi đầu năm 2022.