Người dân ven hồ Gươm nhận ‘bao tải tiền’ đền bù đất làm quảng trường phía đông

Là một trong số các hộ dân đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ, T.V.T (ở phố Lý Thái Tổ, P.Hoàn Kiếm) cho biết, bản thân rất ủng hộ chủ trương của nhà nước khi giải phóng mặt bằng để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Nhân viên ngân hàng bê từng bao tải tiền để tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân sáng 10.12 ẢNH: PHONG TRƯỜNG

Theo chủ trương, gia đình ông T. được bồi thường, hỗ trợ tiền và đền bù đất tái định cư để ổn định cuộc sống.

"Tôi cũng hoàn toàn nhất trí theo giá đền bù mà Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm đưa ra. Chính vì thế nên hôm nay tôi đến để nhận tiền hỗ trợ để lo ổn định cuộc sống sau này. Thời gian qua, tôi cùng các hộ dân được Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm quan tâm, giải đáp mọi thắc mắc, từ đó tạo sự đồng thuận cao khi tiến hành các thủ tục liên quan", ông T. cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Khu vực cải tạo phía đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở VH-TT (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư ẢNH: PHONG TRƯỜNG

Được bồi thường, hỗ trợ tái định cư với chính sách đặc thù

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP.Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, P.Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và P.Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.

Trước đó, sáng 22.10, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm đã mời người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng và xã Đông Anh (Hà Nội).

Đến ngày 8.12 vừa qua, 13 hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía đông hồ Gươm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được chi trả tiền hỗ trợ.