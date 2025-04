Người dân vui vì được phục vụ ngay tại xã, đăng ký xe trong ‘một nốt nhạc’

Từ 1.3, khi không còn công an cấp huyện, lực lượng công an xã được tăng cường để "gần dân, phục vụ người dân tốt hơn". Ngoài những quyền hạn, nhiệm vụ trước đây, từ khi bỏ cấp huyện, công an xã cũng tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, như cấp đổi căn cước; cấp đổi giấy phép lái xe; tiếp nhận đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy; cấp phiếu lý lịch tư pháp…

"Làm hết việc chứ không hết giờ"

Trụ sở Công an xã Hà Hồi (H.Thường Tín, Hà Nội) đặt tại một căn nhà cổ 2 tầng với lối kiến trúc từ thời Pháp thuộc. Trong cơn bão Yagi, toàn bộ tầng 2 bị ảnh hưởng, các bộ phận của Công an xã Hà Hồi tập trung làm việc ở tầng 1. Dù cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng mọi công việc từ tiếp dân đến giải quyết các thủ tục hành chính vẫn diễn ra rất trôi chảy và hiệu quả.

Hệ thống camera an ninh phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự địa bàn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Là chỉ huy một đội nghiệp vụ của Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội), khi không tổ chức cấp huyện, trung tá Nguyễn Tuấn Dũng được chuyển về làm Trưởng công an xã Hà Hồi vào cuối tháng 2. Khi về, trung tá Dũng cùng đồng đội bắt tay ngay vào công việc để không làm gián đoạn hoạt động của lực lượng công an cũng như người dân, doanh nghiệp.

Trung tá Dũng chia sẻ, khi đảm nhận nhiệm vụ mới, khối lượng công việc rất nhiều, các đầu việc chuyển về công an xã cũng mới lạ so với cán bộ cấp này, họ lần đầu được tiếp xúc với các nhiệm vụ trên môi trường số như cấp đăng ký xe ô tô. Song được sự hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ, cả cán bộ cùng chỉ huy Công an xã Hà Hồi đã bắt tay vào công việc với tinh thần "vừa làm vừa học" và "làm hết việc chứ không hết giờ", làm sao cố gắng hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng công an xã Hà Hồi ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Sau 2 tháng về địa bàn, trung tá Dũng đánh giá an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, chỉ thỉnh thoảng xảy ra trộm cắp hoặc gây rối trật tự công cộng nhỏ. Để có kết quả này, Công an xã Hà Hồi thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự thông qua hệ thống camera kết hợp tuần tra vào các khung giờ dễ nảy sinh tội phạm.

Cạnh đó, Công an xã Hà Hồi cũng thường xuyên phát thanh qua hệ thống loa xã về những nguy cơ xảy ra tội phạm và các hành vi lừa đảo thường gặp gần đây.

"Các vụ việc đều được giải quyết, xử lý kịp thời, đời sống của bà con nhân dân được đảm bảo và mọi đầu việc đều diễn ra trôi chảy, thuận lợi", trung tá Dũng khẳng định.

Người dân được phục vụ ngay tại cơ sở

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an xã Hà Hồi đã tiếp nhận hơn 900 hồ sơ đăng ký xe máy và gần 40 hồ sơ đăng ký mới, đổi chủ xe ô tô.

Chị Bùi Thị Xuyến (35 tuổi, trú H.Thường Tín, Hà Nội) rất vui khi thủ tục đăng ký xe nhanh gọn và bản thân được phục vụ ngay tại xã ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại úy Ngô Huy Hoàng, cán bộ trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký xe của Công an xã Hà Hồi, cho biết trước đây người dân phải lên công an cấp huyện để xếp hàng làm thủ tục này nhưng nay chỉ cần ngồi nhà làm qua VNeID đối với những trường hợp mua xe mới rồi đến công an xã nhận kết quả.

Với trường hợp mua xe cũ hoặc chưa biết thao tác trên VNeID, người dân đến trụ sở công an xã để được hướng dẫn, xử lý cũng rất gần và thuận tiện.

"Người dân phản hồi rất tích cực về sự thuận tiện và thủ tục giải quyết nhanh, gọn. Có trường hợp đăng ký xe chỉ đi vài bước là ra đến nơi, rút ngắn quãng đường và thời gian chờ đợi, họ rất ủng hộ", đại úy Hoàng cho hay.

Đại úy Ngô Huy Hoàng làm thủ tục đăng ký xe ô tô cho người dân ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đến nhận biển số xe ô tô, anh Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, trú H.Thường Tín) cho hay chưa bao giờ đi làm thủ tục nhanh và thuận lợi như hiện tại. Bản thân anh rất ủng hộ mô hình "gần dân, sát dân để phục vụ tốt hơn" như bây giờ.

Theo anh Hiếu, trước đây, nếu đi đăng ký xe ô tô anh phải đi rất xa. Cạnh đó, nếu hồ sơ có sai sót lại phải đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian. Bây giờ, chỉ vài bước chân là ra đến công an xã, nếu có vướng mắc thì chạy ra nhờ hỗ trợ, giải đáp rất thuận lợi và việc đăng ký xe ô tô tưởng chừng khó khăn nhưng chỉ trong "một nốt nhạc".

Chị Bùi Thị Xuyến (35 tuổi, trú H.Thường Tín) cũng rất ủng hộ mô hình công an địa phương 2 cấp như hiện tại.

Chị Xuyến mới mua chiếc xe đạp điện, được nhân viên cửa hàng thao tác đăng ký trên VNeID nhưng bị sai thông tin. Chỉ 5 phút, chị ra đến công an xã và mất thêm khoảng 20 phút hồ sơ đăng ký của chị đã được hệ thống tiếp nhận. Đến ngày hẹn, chị Xuyến quay lại xuất trình thông tin trên VNeID là được cầm đăng ký, biển số về.